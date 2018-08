PREVIEW Recticel: grondstoffen brengen soelaas

De geconsolideerde omzet, daarentegen, houdt sinds nieuwe IFRS-regels in 2013 alleen nog rekening met die - voor Recticel belangrijke - joint ventures op één lijntje van de resultatenrekening, namelijk 'winst of verlies van entiteiten waarop de equity methode werd toegepast'. Daarom focust Recticel zelf meer op de gecombineerde dan de geconsolideerde cijfers.

De rendabiliteit moet een boost krijgen nu de belangrijkste grondstoffen van Recticel - zoals TDI of MDI - na een wilde rit in 2017 sinds begin 2018 over hun piek heen zijn. KBC Securities-analist Wim Hoste stipte aan dat dit jaar een omgekeerde effect speelt als over boekjaar 2017: 'Recticel kan ook prijsdalingen doorgaans maar met enige vertraging aan de klanten doorspelen, zodat de groep tijdelijk profijt haalt uit lagere grondstoffenprijzen'.