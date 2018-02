PREVIEW - 'Sipef boekt de helft meer winst'

Sipef voorspelde dat de palmolieproductie in 2017 met zo'n 10 procent zou stijgen, onder andere door goede klimatologische omstandigheden. Volgens het beurshuis Degroof Petercam heeft Sipef zijn belofte ruimschoots waargemaakt. Bovendien wist Sipef de daling van de palmolieprijs te trotseren door zijn productievolumes op voorhand te verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. Zo was enkele maanden geleden al 95 procent van de productie verkocht aan gemiddeld 755 dollar per ton.