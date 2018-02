PREVIEW Solvay: quid 2018?

Belangrijker dan de cijfers over 2017 an sich, kijken beleggers uit naar de vooruitzichten voor 2018 van de chemiereus.

Solvay publiceert woensdag voorbeurs de resultaten over het vierde kwartaal en heel 2017. De aandelenkoers stond onder druk na een niet geheel overtuigend derdekwartaalrapport.

Door een combinatie van een tuimelende dollar en een 'iPhone-cyclus' - Solvay levert verschillende componenten voor smartphones - die wat trager dan verwacht op gang kwam, vertraagde de groei van de brutobedrijfswinst (ebitda) in de zomer tot 1 procent, tegenover 9 procent over de eerste negen maanden van 2017.

Voor heel 2017 rekenen analisten gemiddeld op een brutobedrijfswinst van 2,22 miljard euro, 7 procent meer dan in 2016. Dat zou krek in het midden zijn van de 6 à 8 procent groei die de - intussen afscheidnemende - CEO Jean-Pierre Clamadieu vooropstelde. De omzet zou 6 procent toenemen naar 10,1 miljard, de nettowinst zou de helft stijgen naar 941 miljoen euro.

Belangrijker zijn echter de vooruitzichten voor 2018 . Na het tegenzittend zomerkwartaal hebben analisten het mes gezet in hun prognoses, met als gevolg een beurskoers die zo'n 12 procent lager noteert dan begin december.

Het gevolg is dat de consensus voor 2018 nu op een brutobedrijfswinst van slechts 2,27 miljard euro mikt, slechts 2 procent meer dan over 2017. Als Clamadieu zich iets optimistischer dan dat uitlaat, is er ruimte voor een opluchtingsrally.