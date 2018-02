PREVIEW - Tegenwind bij Deceuninck

Deceuninck heeft een groeispurt ingezet in de VS, maar duurdere grondstoffen en de zwakke lira blijven een kopzorg.

Analisten verwachten dat de omzet van Deceuninck vorig jaar met 2,8 procent is gestegen. Maar het West-Vlaamse bedrijf kreeg aanzienlijke tegenwind door de stijging van de pvc-prijzen én de verzwakking van de Turkse lira en de dollar.

Door de investeringsgolf van de voorbije jaren (71 miljoen euro alleen al in 2016) gingen bovendien de afschrijvingen omhoog. Alles samen resulteerde dat volgens analisten in een daling van de nettowinst: -12 procent tot 18,4 miljoen euro. Deceuninck publiceert zijn jaarcijfers donderdagochtend.

Deceuninck (mln euro) 2017, analisten 2016 Evolutie Omzet 689,8 670,9 2,8% Rebitda 67,6 67 0,9% Ebit 36,7 36,1 1,7% Nettowinst 18,4 21 -12,4%

De Verenigde Staten - ooit nog het zorgenkind van Deceuninck - is de nieuwe groeimotor van het bedrijf geworden. Dat zal volgens beurshuis Degroof Petercam ook duidelijk worden in de jaarcijfers. Het beurshuis rekent er op zowat 11 procent omzetgroei, zelfs met de zwakkere dollar in het achterhoofd. De bouwmarkt is er volop aan het boomen, en met de opstart van een nieuwe fabriek in Nevada profiteert Deceuninck daar volop van.

In Turkije rekenen analisten op een status quo. Turkije is zowat het tweede thuisland van Deceuninck geworden en levert momenteel de grootste bijdrage tot de groepsomzet. Deceuninck is er na enkele overnames het nummer één. De verkoopvolumes stijgen er gestaag, maar dat weerspiegelt zich niet altijd in de jaarcijfers. Ook vorig jaar niet, doordat de Turkse lira tegenover de euro gemiddeld bijna een kwart goedkoper werd.

Tegenwind van pvc

Een andere kopzorg voor CEO en grootaandeelhouder Francis Van Eeckhout zijn de hoge prijzen voor pvc, de basisgrondstof voor de productie van pvc-raamprofielen. In de tweede jaarhelft van vorig jaar bedroeg de prijs voor een ton pvc gemiddeld 1.126 dollar, zowat 10 procent meer dan een jaar voordien.

Analisten van KBC Securities en Degroof Petercam hanteren een hold-advies. 'De tegenwind op korte termijn en het potentieel op lange termijn zijn ingeprijsd', klinkt het bij Degroof Petercam die stelt dat Deceuninck de komende jaren de vruchten zal plukken van de marktgroei in Turkije en van recente investeringen in de VS en Zuid-Amerika.