PREVIEW - Twijfel over beloftes van Ontex

Ontex-topman Charles Bouaziz beloofde een stijging van de winstmarge in de tweede jaarhelft. Maar door stijgende grondstofkosten en een winstalarm van concurrent Essity zetten beurshuizen daar grote vraagtekens bij.

Ontex publiceert woensdagochtend om 7 uur zijn resultaten over het derde kwartaal. Voor CEO Charles Bouaziz is dat hét moment om aandeelhouders te overtuigen dat er licht aan het einde van de tunnel is. Al is de kans klein dat hij daar in slaagt.

De Zweedse concurrent Essity meldde vorig week namelijk al dat stijgende grondstof- en energiekosten de winstmarge in het voorbije kwartaal aanzienlijk hebben aangetast. Het bedrijf gaat daarom wereldwijd in de kosten snoeien, in de hoop tegen eind volgend jaar 800 miljoen Zweede kroon (77 miljoen euro) besparingen te realiseren.

'Het management van Ontex heeft heel wat te bewijzen na de waardevernietigende overname van het Braziliaanse Hypermarcas vorig jaar', stipten analisten van Credit Suisse al aan.

Bovendien legde het bedrijf een overnamebod (27,5 euro per aandeel) van de Franse investeringsmaatschappij PAI naast zich neer. 'We gaan op eigen kracht aandeelhouderswaarde creëren', zei voorzitter Luc Missorten toen. Dat valt voorlopig tegen: het aandeel is door het afgeketste bod en de vele operationele problemen zelfs alle winst sinds de beursgang in 2014 kwijtgespeeld.

Verbetering van de marge?

In het eerste halfjaar zakte de omzet met 3 procent tot 1,13 miljard euro. Nog erger was de winstdaling (ebitda) met 18,7 procent tot 117,7 miljoen euro. De winstmarge zakte als een pudding in elkaar tot amper 10,4 procent.

Het management stelde voor de tweede jaarhelft een stijging van de winstmarge (ebitda) in het vooruitzicht en rekende daarvoor op prijsverhogingen, kostenbesparingen en een verbetering van de toestand in Brazilië waar het vorig jaar met de overname van Hypermarcas een mal figuur sloeg.

'Het verlies in Brazilië was in het tweede kwartaal al kleiner dan in het eerste', zei Bouaziz eind juli. Maar zijn optimisme neemt niet weg dat er in Brazilië nog veel werk is.

Analisten zijn er evenwel van overtuigd dat de beloofde margeverbetering in het tweede halfjaar moeilijk of niet haalbaar is. Analisten verwachten voor het derde kwartaal gemiddeld 563,3 miljoen euro omzet (-4,7% en op vergelijkbare basis +1,2%) en 58,1 miljoen euro ebitda . Dat levert een ebitda-marge op van 10,3 procent.

Door de aanhoudende stijging van de grondstofkosten (zowel oliederivaten en absorberende materialen in luiers) en de sterke concurrentie van Procter & Gamble, Kimberly Clark en Essity lijkt het onmogelijk alle kosten door te rekenen in het winkelrek.

'Een nieuw rondje prijsverhogingen om de winstmarge te behouden, lijkt moeilijker te realiseren', aldus Morgan Stanley. Daarbovenop komen nog eens de volatiele wisselkoersen (turkse lira, Mexicaanse peso, Russische roebel) die tegenzitten.

Gevarenzone

Analisten rekenen voor het volledige jaar op 2.276 miljoen euro omzet (-3%,op vergelijkbare basis +1,2%), 237,3 miljoen euro ebitda (-10,5%) en een winstmarge van 10,4 procent.

Dat is een pak minder dan de 12 procent marge in 2014 toen Ontex zijn rentree op de Brusselse beurs maakte. Het beurshuis merkt op dat de verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda daardoor richting gevarenzone evolueert. 'We houden daarom rekening met een tijdelijke knip in de investeringen, en ook een inperking van het dividend is niet uitgesloten', klinkt het.

Transformatie

Ontex is momenteel de op één (Bpost) na slechtst presterende Bel20'er dit jaar. Vorige week bereikte het aandeel nog Ontex een diepterecord van 16,28 euro. Dat is een tiende minder dan de 18 euro waarmee het bedrijf zijn tweede beurscarrière in 2014 startte.

Bouaziz liet al meermaals verstaan dat Ontex een 'bedrijf in transformatie' is. 'Ons pad is perfect geweest tussen 2013 en 2015', zei hij.