PREVIEW Van de Velde: quid marges?

Degroof Petercam-analiste Nathalie Debruyne berekende op basis van die summiere info dat er in de tweede jaarhelft een omzetdaling was van 1,3 procent, die vermoedelijk te wijten is aan de groothandelsverkoop . De lagere groothandelsverkoop is sowieso een slechte zaak, omdat de verkoop van lingerie aan zelfstandige boetieks hogere marges oplevert dan de eigen winkels van Van de Velde.

Hamvraag is ook of en hoe sterk het mes in het dividend gaat. Over de voorbije boekjaar keerde Van de Velde met bruto 3,5 euro per aandeel 100 procent of meer van de cashflow uit aan de aandeelhouders, wat geen gezonde en duurzame situatie is.