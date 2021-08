Palantir koopt goudstaven 'als bescherming tegen zwarte zwanen'

Om zich in te dekken tegen ontwrichtende marktgebeurtenissen heeft het Amerikaanse softwarebedrijf de jongste weken miljoenen aan goud besteed.

'We moeten voorbereid zijn op een toekomst met meerdere zwarte zwanen.' Met die woorden verklaarde Palantir zijn keuze om in augustus al 51 miljoen dollar van zijn cashreserve in fysiek goud te pompen. De aankopen dienen als bescherming tegen mogelijke schokkende wereldevents die de financiële markten kunnen opschudden. Het bedrijf maakte de aankoop niet breed bekend. Ze stond te lezen in de marge van een kennisgeving aan de Amerikaanse regelgever in het kader van zijn kwartaalcijfers.

De 100 ounce goudstaven die Palantir aankocht, zullen volgens dat document op een veilige locatie in het noordoosten van de VS worden bewaard. Het bedrijf kan op elk moment en met een redelijke termijn fysiek bezit nemen van de goudstaven die in de faciliteit zijn opgeslagen, schrijft het bedrijf.

Het softwarebedrijf, dat overheden en bedrijven diensten verleent rond databescherming en -analyse, heeft 2,3 miljard dollar in contanten en zoekt al langer creatieve toepassingen voor dat geld. Daarbij worden ook investeringen in start-ups en blancochequebedrijven gedaan en wordt ook bitcoin overwogen. Eerder maakte het bedrijf van techmiljardairs Peter Thiel en Alex Karp bekend betalingen in de cryptomunt te accepteren. Ook betalingen in goud worden sinds kort aanvaard, al ontving het bedrijf volgens een woordvoerder tot dusver geen betalingen in het edelmetaal.