Palmolie klimt naar hoogste peil in drie jaar

Beleggers zijn bezorgd over een recente productiedaling in Maleisië. De prijsstijging is goed nieuws voor de Belgische plantageholding Sipef, een grote palmolieproducent.

De prijs van palmolie is op de beurs van Kuala Lumpur (Maleisië) tot boven 3.000 ringgit (655,14 euro) per ton gestegen, het hoogste peil in drie jaar.

De prijsstijging komt na zorgen over de palmolieproductie van Maleisië, de op een na grootste producent van de grondstof. De productie zou in december maand op maand met 16,4 procent zijn gedaald. De val komt na een periode van droogte.

De wereldwijde vraag naar palmolie stijgt jaarlijks met 4 à 5 procent, vooral in China en India.

Naast de productiedaling in Maleisië geven ook de klimmende olieprijzen de grondstof een zetje. Palmolie is een biobrandstof en daarmee een substituut voor ruwe olie.

Sipef

De plantagegroep Sipef spint garen bij de hogere palmolieprijs, nadat ze eerder leed onder de lage prijzen van de grondstof. Eind januari liet het bedrijf bij de publicatie van de jaarcijfers weten dat de omzet een tik had gekregen van 14 procent door de goedkoper palmolie.