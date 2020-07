Peking duwt Chinese beurs naar hoogste peil in vijf jaar

De Chinese overheid noemt de recente stijging van de aandelenmarkt een 'gezonde stierenmarkt' en de economie leeft op.

De Chinese aandelenmarkt beleefde maandag de beste dag sinds februari vorig jaar. De index van de 300 belangrijkste aandelen (CSI300) steeg met 5,7 procent naar 4.670 punten en sloot op het hoogste peil in vijf jaar.

De forse klim van de Chinese beurs was vooral te danken aan de boodschap van de communistische partij. De overheidspublicatie China Securities Journal zegt in een commentaarstuk dat het herstel van de economie en de hervorming van de kapitaalmarkten binnenlands en buitenlands geld aantrekken die de basis vormen voor een 'gezonde stierenmarkt'. Ook de indekking van shortposities door hefboomfondsen gaf de beurs een duw in de rug, zegt het beurshuis Normura.

De Chinese overheid zegt dat het ergste achter de rug is. Gino Delaere Groeimarktspecialist Econopolis

'De Chinese overheid wil een positief verhaal aanhouden', signaleert Gino Delaere, specialist groeimarkten van de vermogensbeheerder Econopolis in Singapore. 'Ze zegt dat het ergste achter de rug is.'

Goede economische cijfers

Delaere merkt op dat de jongste cijfers over de Chinese economie goed zijn. 'De industrie herstelt, de dienstensector groeit meer dan verwacht en de autoverkopen zijn nu hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar.' De vrijdag gepubliceerde PMI-indicator laat doorschemeren dat de Chinese dienstensector in juni de hoogste groei in tien jaar boekte.

9,6% groei De Chinese economie is in het tweede kwartaal wellicht met 9,6 procent gegroeid.

China heeft als eerste land de lockdown versoepeld nadat het als eerste land werd getroffen door de coronapandemie. Economen verwachten dat de Chinese economie in het tweede kwartaal met 9,6 procent is gegroeid. Daarmee is de krimp van 9,8 procent in het eerste kwartaal bijna volledig goedgemaakt.

De stijging van de Chinese beurs kan volgens Delaere leiden tot meer consumptie en zo een zelfversterkend effect hebben. Hij merkt op dat in China niet institutionelen, maar kleine beleggers de aandelenhandel domineren. Ook de Chinese overheid verwijst naar een vermogenseffect. Onderzoek toont aan dat als de aandelenkoersen stijgen gezinnen zich rijker voelen en meer consumeren.

Zeepbel?

De Chinese beurs steeg sinds begin dit jaar met 12 procent en presteert daarmee beter dan andere aandelenmarkten. Dat doet de vraag rijzen of er sprake is van een zeepbel, zoals in 2015. Analisten zien enkele belangrijke verschillen met vijf jaar geleden. Ze merken op dat de Chinese beurs goedkoper is dan toen en dat beleggers minder dan geld lenen om aandelen te kopen.

Chinese aandelen zijn veel goedkoper dan Amerikaanse aandelen. Gino Delaere Groeimarktspecialist Econopolis

'De koers-winstverhouding van de groeimarkten is 60 tot 65 procent lager dan die van Amerikaanse aandelen. Chinese aandelen zijn zelfs nog iets goedkoper', onderstreept Delaere. 'Er is nog een lange weg te gaan voor we van een zeepbel kunnen spreken zoals in 2015.' Het groeimarktfonds dat hij beheert, investeert nu 45 procent van zijn activa in China. 'Dat is aan de hoge kant.'

Delaere vindt Chinese technologieaandelen en bedrijven die zich richten op de binnenlandse consumptie aantrekkelijk. Hij ziet potentieel in aandelen zoals Alibaba.com (onlinewinkel), Tencent (e-commercereus), Baidu (zoekmachinegigant) en Anta (sportartikelen).