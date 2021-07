Peking jaagt schokgolf door Chinese tech op Wall Street

Samen met de taxiapp Didi zijn dinsdag meerdere Chinese bedrijven onderuitgegaan op de beurs van New York. Een index die 56 Chinese bedrijven op Wall Street volgt, zag ruim 34 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. De Golden Dragon Index, een andere graadmeter voor Chinese bedrijven op Wall Street verloor 2,8 procent.

De verkoopgolf volgde op een nieuwe uithaal van de Chinese regelgever. De overheid meldde dinsdag dat ze de regels voor noteringen van Chinese bedrijven op buitenlandse beurzen verder aanscherpt, waarbij bedrijven expliciet verantwoordelijk worden gesteld voor de beveiliging van hun data.

Door het verlengde weekend in de Verenigde Staten reageerde het aandeel van de taxiapp Didi pas dinsdag op een Chinese ban die het afgelopen weekend kreeg opgelegd. Vrijdag kondigde een eerder onbekende Chinese cyberwaakhond (CAC) een onderzoek aan naar privacyschendingen en misbruik van gebruikersdata door de app. Zondag verplichtte de autoriteit Chinese appstores de taxidienst uit hun aanbod te verwijderen.

De ban deed het aandeel van het ‘Chinese Uber’ met een vijfde kelderen. De koers zakte naar 12,50 dollar, 20 procent onder de laatste officiële koers van vrijdag. Tegen de huidige waardering is het bedrijf nog 58,3 miljard dollar waard, 16 miljard minder dan bij de beursgang vorige week woensdag. Toen haalde de taxiapp bij een vliegende start vlot 4,4 miljard dollar op, goed voor de op een na grootste Chinese beursgang op Wall Street sinds de webreus Alibaba in september 2014 debuteerde.

De cyberwaakhond legde ondertussen ook andere Chinese bedrijven aan de ketting, onder meer Full Truck Alliance, een platform dat truckers en vrachtschepen met elkaar in contact brengt, en Kanzhun, een onlinerecruiter. Die mogen voorlopig geen nieuwe gebruikers registreren. Zij verloren dinsdag respectievelijk 7 en 16 procent.

Peking neemt Chinese tech­bedrijven al langer in het vizier. In november blokkeerden de autoriteiten op het laatste nippertje de beursgang van Ant Group, die met ruim 35 miljard dollar ’s werelds grootste had moeten worden.

Ondanks pogingen van Peking om bedrijven aan te moedigen in Sjanghai, Shenzhen of zelfs Hongkong te noteren blijft Wall Street een populaire keuze van Chinese techondernemers. Chinese bedrijven haalden in juni 7,9 miljard dollar op in de VS, het hoogste bedrag in zeven jaar.

Maar Amerikaanse beurzen worden vijandiger voor Chinese bedrijven, die een schrapping riskeren als ze weigeren de Amerikaanse toezichthouders financiële informatie te bezorgen. Een poging van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) om toegang te krijgen tot audits van Chinese bedrijven begon onder voormalig president Donald Trump en wordt voortgezet door de regering-Biden. ‘Sindsdien is het toezicht van Peking op gevoelige informatie in het buitenland aangescherpt en voert president Xi Jinping een soort verdeel-en-heersconcurrentiebeleid’, zegt David Criekemans, docent geopolitiek aan de Universiteit Antwerpen. ‘Op de achtergrond speelt ook het toenemende ongemak van de communistische partij over de groeiende invloed van techbedrijven.’ Die gespannen context zou Chinese technologiebedrijven die in de VS noteren ertoe kunnen aanzetten hun biezen te pakken.