Peking maakt einde aan Chinese beurseuforie

De overheidspublicatie China Securities Journal drong er vrijdag bij beleggers op aan hun risico's goed te beheren en rationeel te investeren voor de lange termijn. 'De pijnlijke lessen van de abnormale volatiliteit van de aandelenmarkten in 2015 zit nog in ons geheugen.' De Chinese beurs verdubbelde in 2014 en begin 2015 en crashte in de zomer van 2015.

Diezelfde publicatie zei maandag dat de voorwaarden voor een 'gezonde stierenmarkt' vervuld waren. Beleggers reageerden enthousiast en duwden de index van de Chinese steraandelen naar het hoogste peil in vijf jaar. De beurs van Sjanghai klom in acht dagen met 16,5 procent. Het Chinese technologiebedrijf QuantumCTek vertienvoudigde donderdag bij zijn beursintroductie in Sjanghai.

De stijging van de beurs tot en met donderdag was niet alleen te danken aan de communicatie van Peking. Ook de heropleving van de Chinese economie speelt een rol. De dienstensector boekte in juni de hoogste groei in tien jaar. Economen voorspellen dat de Chinese economie in het tweede kwartaal met 9,6 procent is gegroeid na een krimp met 9,8 procent in het eerste kwartaal. Dat betekent dat de economische activiteit weer nagenoeg even hoog is als net voor de start van de coronacrisis. Het bureau voor de statistiek publiceert donderdag de groeicijfers van het tweede kwartaal.