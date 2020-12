Peking ontlokt verkoopgolf in Chinese big tech

In het Verre Oosten is de vrije val van Alibaba nog niet gestopt. De Chinese e-commercereus duikt op de beurs van Hong Kong nog eens 7 procent lager.

Eerder had Peking in november ter elfder ure de beursintroductie - die de grootste ooit had moeten worden - van Ant Group afgeblokt. Sindsdien verloor Alibaba 1.900 miljard Hongkong dollar beurswaarde, omgerekend 200 miljard euro.