Peking zwijgt miljardendeal in chips dood

Het Amerikaanse Qualcomm mag van China het Nederlandse NXP niet overnemen en gaat in de plaats voor 30 miljard dollar eigen aandelen kopen.

5u59. Dat was het tijdstip waarop Qualcomm van China wou horen of de Amerikanen groen licht kregen voor de overname van het Nederlandse NXP, de vroegere chipsdochter van Philips. Eerder had de Amerikaanse chipontwikkelaar al van acht toezichthouders instemming gekregen voor de 44 miljard dollar zware overname, inclusief de Amerikaanse en Europese kartelwaakhonden.

Het tijdstip passeerde en Peking gaf geen kik. Qualcomm voelde woensdagavond de bui al hangen en kondigde voor de aandeelhouders een serieuze troostprijs voor het mislopen van NXP aan: de groep gaat voor 30 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Ook de aandeelhouders van NXP krijgen een troostprijs: de Eindhovenaars krijgen een verbrekingsvergoeding van 2 miljard dollar op de bankrekening gestort.

De precieze beweegredenen van Peking voor het getalm zijn moeilijk in te schatten, maar de kans is reëel dat de escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten een rol speelt. Net als de strafexpeditie die Washington dit jaar voerde tegen de Chinese reus in telecomapparatuur ZTE.

Qualcomm heeft een dominante positie in chips voor mobiele telefonie, NXP heeft onder meer sterke posities in niches zoals halfgeleiders voor zelfrijdende auto's.

Qualcomm heeft uiteindelijk meer dan anderhalf jaar geprobeerd NXP in te lijven. Initieel lagen de aandeelhouders van NXP dwars, maar uiteindelijk bleek Peking de niet te overbruggen hindernis.

In die periode moesten de Amerikanen zelf aan de bak om uit de handen van rivaal Broadcom te blijven. Daarbij kreeg Qualcomm ruggensteun van Washington. Die wou de Amerikaanse technologie niet in Aziatische handen zien verdwijnen: Broadcom is van oorsprong Amerikaans, maar wordt door Singaporese investeerders gecontroleerd.