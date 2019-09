Peloton opent 7 procent onder intekenprijs bij beursdebuut

Het interactieve fitnessplatform heeft nu een beurswaarde van 7,6 miljard dollar.

Donderdag maakte het thuisfitnessaandeel Peloton zijn gang naar de beurs. Beleggers lopen niet echt warm voor het aandeel.

Bij opening zakt Peloton Interactive 6,9 procent onder de intekenprijs (29 dollar). Met een koers van 27 dollar heeft het bedrijf nu een beurswaarde van 7,6 miljard dollar.

Het technologieaandeel verkocht woensdag 40 miljoen aandelen, zodat het in totaal bijna 1,2 miljard dollar ophaalde. De kapitaaloperatie was een succes te noemen, de intekenprijs van 29 dollar zat aan de bovenkant van de vork.

'We zijn zo'n uniek bedrijf. Er bestaan geen gelijkaardige successen, dus we zijn een categorie op ons zelf', zegt CEO John Foley aan de zakenzender CNBC. Daarnaast stelt Foley dat zijn onderneming niet alleen een techspeler is. 'We zenden wereldwijd bijna 1.000 uur aan live televisie uit. Het is moeilijk om niet te zeggen dat we ook een mediabedrijf zijn.'

Fiets met een scherm

Peloton werd in 2012 opgericht. Het omschrijft zichzelf als het 'grootste interactieve fitnessplatform in de wereld'. De groep startte via de verkoop van een fiets waarop een scherm is bevestigd. Op dat scherm worden work-outprogramma's getoond. Sinds vorig jaar biedt Peloton ook een loopband aan.

Peloton heeft 1,4 miljoen leden. Die hebben ook toegang tot een app waarop allerlei lessen, zoals yoga, worden gegeven. Volgens critici zijn de abonnementen en de hardware (fietsen en loopbanden) te duur. Een basisabonnement kost 39 dollar per maand, de fietsen kosten zo'n 2.000 dollar en voor de loopband ben je al snel 4.000 dollar kwijt.

'Het is ook onze wens de prijs te verlagen. In de komende jaren willen we er zeker van zijn dat tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld onze hardware kunnen kopen', legt Foley uit. Hij wijst er ook op dat klanten via een financieringsregeling een fiets kunnen kopen voor 58 dollar per maand.

Verlies

Zoals veel start-ups is Peloton verlieslatend. In de twaalf maanden tot eind juni verloor Peloton 196 miljoen dollar op een omzet van 915 miljoen dollar, leert het prospectus. Peloton is vooral in de VS aanwezig.