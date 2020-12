Peloton spurt vooruit

Wall Street gaat lager. Peloton krijgt een nieuwe groei-impuls dankzij een overname. CarMax kan niet profiteren van mooie cijfers.

De Amerikaanse beurzen noteren overwegend negatief. Beleggers blijven bezorgd om de nieuwe variant van het coronavirus dat rondwaart in het VK. Toch wijzen virologen erop dat de vaccins van Pfizer en Moderna zeer waarschijnlijk ook tegen deze meer besmettelijke variant werken.

De Dow Jones verliest rond 17.15 uur 0,3 procent.

Peloton

Er zijn zo van die bedrijven voor wie de pandemie een godsgeschenk was. Zoom is er zo één natuurlijk, maar zeker ook Peloton Interactive . De specialist in thuisfitness trok vorig jaar naar de beurs. Beleggers stonden eerst zeer sceptisch en het aandeel zakte meteen onder de intekenprijs van 29 dollar. Maar toen kwam de pandemie die iedereen thuis hield en presto: de verkoop van de dure thuisfitnessprogramma's schoot hoger, net als de beurskoers (zie grafiek).

Uiteraard wens je nooit iemand een pandemie toe, maar voor ons was die een rugwind William Lynch Voorzitter Peleton Interactive

Peloton doet nu zijn eerste grote overname als beursgenoteerd bedrijf: 420 mljoen dollar voor Precor, een producent van fitnessapparatuur. 'We zijn onze productiecapaciteit aan het opschalen en daar past Precor in', zegt voorzitter William Lynch aan Bloomberg.

Hij erkent dat het niet altijd even makkelijk geweest is de vraag bij te benen, een luxeprobleem natuurlijk. 'We hebben tonnen groei gezien. Uiteraard wens je nooit iemand een pandemie toe, maar voor ons was die een rugwind. Die groei bijbenen is een prioriteit.'

Het aandeel wint ruim 12 procent.

CarMax

De verkoper van tweedehands auto's CarMax kan niet profiteren van beter dan verwachte cijfers. Het bedrijf uit Richmond zag de winst per aandeel in het derde kwartaal met meer dan 36 procent stijgen tot 1,42 dollar. Analisten gingen maar uit van een winst per aandeel van 1,13 dollar. Ook de omzet klom met 8,2 procent sneller dan gedacht tot 5,18 miljard dollar.

Ook de afdeling financiering deed het goed met een winststijging van bijna 55 procent tot 176,4 miljoen dollar. Dat de winst daar steeg had te maken met de veel lagere reserveringen voor kredietverliezen. De voorziening was nu 8,2 miljoen groot, terwijl daar een jaar eerder nog 49 miljoen voor gereserveerd werd. Daarnaast ging de nettorentemarge omhoog. Het is opvallend te noemen dat de financieringstak het zo goed doet in een jaar waarin corona de economie zwaar heeft geraakt.