Perfecte storm kost Argenx 4 miljard euro beurswaarde

Sinds zijn piek in februari is de biotechvedette een vierde van zijn beurswaarde verloren. Beleggers reageren met uitgesteld relais op een Amerikaanse tegenslag voor goudhaantje efgartigimod met de stijgende rente als bijkomende gesel.

Noem het gerust een triple whammy die Argenx deze week doormaakt. Het beloftevolle biotechbedrijf ondervindt tegenslag uit drie verschillende windrichtingen. Dinsdag kwam aan het licht dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA geen spoedprocedure toekent aan efgartimod voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis. Daardoor zal de Amerikaanse goedkeuring voor Argenx' belangrijkste middel ten vroegste in december kunnen plaatsvinden. CEO Tim Van Hauwermeiren wijt die vertraging aan heirkracht: de FDA komt door de pandemie om in het werk en loopt vertraging op.

Ook al wordt het potentieel van efgartigimod niet in vraag gesteld, het weegt wel op de psychologie. Beleggers liepen pas een zware kater op toen Galapagos, een bedrijf waar Argenx vaak mee wordt gemeten, zijn Amerikaanse droom kon opbergen.

Een tweede bron van nervositeit is een plotse exit van de financieel directeur. Eric Castaldi zwaait af, wat een verrassing mag heten na de pas met succes afgeronde forse kapitaalronde.

Tenslotte en niet in het minst is er het effect van de rente. De stijgende langetermijnrentes wegen op alle bedrijven waarvan de (miljarden)waardering stoelt op cashflow die de komende jaren nog moet verdiend worden. Daarvan is Argenx een typevoorbeeld. Zelfs een kleine rentestijging - tegenover de nulrente van 2020 - kan dan een grote impact hebben als beleggers die verhoopte toekomstige cashflow naar het heden herrekenen.

Die perfecte storm resulteert in een stevige adempauze voor het populaire aandeel. Argenx verloor ze 23 procent van zijn waarde in drie weken tijd. Het zag zijn beurswaarde in die periode tanen van 16 miljard euro naar 12 miljard euro.

'Een adempauze was sowieso welkom na de forse klim', argumenteren analisten die in doorsnee blijven vertrouwen op het potentieel van efgartigimod, dat niet alleen in de spierziekte myasthenia gravis werkzaam is maar daarnaast nog drie andere toepassingsgebieden kent in bloed-, huid- en zenuwziektes. Argenx telt nog steeds geen enkel verkoopadvies en heeft 7 koopadviezen en 4 houdadviezen.

'Maar we zien weinig katalysatoren voor de koers op korte termijn', schrijft Kepler Cheuvreux in een rapport vrijdag. Het beurshuis onthoudt nog potentiële stoorzenders voor de uitrol van efgartimod uit een conference call met Tim Van Hauwermeiren. 'Het zal tijd vergen om artsen op te leiden om het volledig nieuwe werkingsmechanisme van efgartigimod uit te leggen, zegt Kepler. 'Bovendien zal het middel niet voor terugbetaling in aanmerking komen op het moment van de lancering'.