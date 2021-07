Personeel BlackRock krijgt 8 procent loonsverhoging

Met zicht op een stijgende levensduurte krijgen de 16.500 werknemers van de fondsenreus BlackRock 8 procent opslag.

CEO Larry Fink wond er geen doekjes om: de opstoot van de inflatie in de VS is meer dan het tijdelijke fenomeen dat centraal bankiers de bevolking doen geloven. Met zicht op een meer hardnekkige en langdurige stijging van de levensduurte kondigde de CEO van 's werelds grootste vermogensbeheerder een loonsverhoging aan van 8 procent voor het personeel op directeursnivau en alle rangen daaronder. BlackRock had in 2020 16.500 voltijdse krachten in dienst.

De loonsverhoging werd aangekondigd in een interne memo die samenviel met de publicatie van de halfjaarcijfers. Daaruit bleek dat BlackRock zijn beheerde vermogen in het jongste kwartaal zag uitstijgen boven 9.500 miljard dollar, een record. Vooral de passieffondsen of ETF's die BlackRock via zijn franchise iShares in de markt zet, leidde tot een grote instroom met een beheerd vermogen dat voor het eerst boven 3.000 miljard dollar uittorende.

‘Epic Change’

Ik geloof echt dat je meer loongroei zult zien die boven de trendlijn ligt. Larry Fink CEO BlackRock

In een interview met Bloomberg na de publicatie van de cijfers zei Fink dat de inflatie een 'epische verandering' kan teweegbrengen. Ook al is het nu nog geen al te grote zorg, een tijdelijk fenomeen is het evenmin, aldus de topman.

De Amerikaanse index voor consumptieprijzen is sinds januari 5,4 procent gestegen. De kerninflatie, die voeding en energie niet meerekent, kende haar grootste stijging sinds november 1991.

'Het overheidsbeleid is meer gericht op binnenlandse banen dan op prijsbeleid, en ik geloof echt dat dat een van de fundamentele veranderingen zal zijn', zei Fink. 'Bedrijven richten zich meer op hun werknemers en ik denk dat je meer loongroei zal zien die boven de trendlijn ligt.'