Peso-crash kost AB InBev 133 miljoen euro

De Argentijnse peso duikt vandaag ongeveer 20 procent lager tegenover de Amerikaanse dollar, nadat de liberale president Mauricio Marci zondag een zware nederlaag leed bij de voorverkiezingen, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in oktober.

AB InBev heeft met Quilmes het grootste Argentijnse biermerk in handen, en ook de duurdere merken Patagonia, Corona en Budweiser scoren er goed. In 2018 vertegenwoordigde de Argentijnse peso 3,4 procent van de brutobedrijfswinst (ebitda) van 22,08 miljard dollar van de groep, leert het jaarverslag. De Argentijnse omzet belandde dus op zo'n 750 miljoen dollar. De muntdaling met een vijfde, kost AB InBev grosso modo 150 miljoen dollar, of omgerekend 133 miljoen euro. Dat is zonder rekening te houden met eventuele indekkingen tegen valutaschommelingen.