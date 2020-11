Pfizer wint na aanvraag

Wall Street gaat lager. Pfizer stijgt na een aanvraag tot goedkeuring voor zijn coronavaccin. Tesla kan volgens Goldman Sachs een koopgolf van 8 miljard dollar verwachten.

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag lager. Beleggers lijken wat uitgekeken op het nieuws dat er inmiddels twee zeer performante coronavaccins in aantocht zijn van de farmabedrijven Pfizer en Moderna . De focus lijkt nu vooral te liggen op het sterk oplopende aantal besmettingen in de wereld en het vooruitzicht dat de beperkende maatregelen nog wel even zullen blijven.

De Dow Jones verliest rond 16.15 uur 0,5 procent.

Pfizer

Het aandeel Pfizer gaat 1,8 procent hoger in New York. De farmareus heeft een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA voor een noodgoedkeuring voor zijn coronavaccin. Pfizer zegt dat het vaccin in december al beschikbaar kan zijn voor mensen die het vaccin het hardst nodig hebben, zoals medisch personeel en ouderen.

Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech maakten eerder bekend dat hun vaccin 90 procent van de proefpersonen beschermde tegen het coronavirus en maakte eerder deze week bekend dat het vaccin volgens de laatste tests zelfs 95 procent van de testpersonen beschermde. Daarmee is het middel net zo performant als het vaccin dat Moderna begin deze week aankondigde. Pfizer is nu het eerste bedrijf dat een aanvraag heeft ingediend bij de FDA.

Volgens de farmagroep zou het vaccin al verdeeld kunnen worden binnen enkele uren na de goedkeuring ervan door de FDA.

Tesla

Het aandeel Tesla heeft er op weekbasis al een winstrit van 22 procent opzitten, maar volgens Goldman Sachs kan daar nog wat bijkomen in de komende weken. Onlangs raakte bekend dat Tesla vanaf midden december mee opgenomen wordt in de brede Amerikaanse graadmeter S&P500. Volgens de zakenbank kan dat een koopgolf van 8 miljard dollar veroorzaken voor de maker van elektrische auto's.

Analyse Tesla door Bas van der Hout

De hoge vraag komt volgens de analisten van allerlei actief beheerde fondsen die in de grootste bedrijven van Amerika beleggen. 'Van de 189 fondsen die beleggen in de grootste bedrijven zijn er 157, die voor een bedrag van 500 miljard dollar onder beheer hebben, die het aandeel Tesla nog niet in handen hadden op 30 september. Als de fondsen het aandeel willen inkopen op basis van zijn gewicht in de S&P500, zullen ze voor 8 miljard dollar, 2 procent van de beurswaarde van Tesla, aan aandelen moeten inkopen.'

Tesla is dit jaar het best presterende large-capaandeel met een koerswinst van zo'n 500 procent. Steeds meer beleggers geloven in de potentie van het bedrijf om een belangrijke rol te spelen in de markt voor elektrische auto's.