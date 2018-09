Philiep Van Eeckhout haalt 2Valorise van de beurs

Think2Act Energy & Materials, een vehikel gelieerd aan hoofdaandeelhouder Philiep Van Eeckhout en CEO Filip Lesaffer, heeft 94 procent van het bedrijf overgenomen. Het lanceert een overnamebod tegen 6 euro per aandeel.

De notering van 2Valorise , dat noteert op de dubbele fixing van Euronext Brussel, werd in de voormiddag opgeschort in afwachting van een persbericht. Dat kwam er na de middag. Think2Act Energy & Materials heeft de aandelen overgenomen van de twee grote aandeelhouders van het bedrijf, de holding Gimarco van Philiep Van Eeckhout en de Vlaamse investeringsmaatschappij LRM. Dat was deels een vestzak-broekzakoperatie: Philiep Van Eeckhout is ook de grootste aandeelhouder van Think&Act Energy & Materials.

Think2Act Energy & Materials betaalde 6 euro per aandeel, een premie van 24,5 procent op de slotkoers van dinsdag (4,82 euro). Daarmee bezit Think2Act Energy & Materials nu 94,14 procent van de aandelen. Door de controlewijziging is de nieuwe referentieaandeelhouder verplicht een openbaar overnamebod te doen op de overige aandelen tegen dezelfde prijs. Het bedrijf wordt daarbij gewaardeerd op 45,6 miljoen euro. De kans is groot dat 2Valorise dan van de beurs zal verdwijnen.

Afval en energie

Schermvullende weergave 2Valorise verwerkt houtafval ©Debby Termonia

2Valorise, een van de kleinere bedrijven op de beurs, profileert zich als een specialist in het opwaarderen van afvalstromen. Het grootste deel van de omzet komt uit het omzetten van hout- en groenafval in energie en warmte. Maar het bedrijf recycleert ook heel wat andere materialen uit biomassastromen die door containerparken en afvalophalers worden aangeleverd. Het bedrijf heeft sites in de Oostkantons en het Limburgse Ham.

Na aanhoudende verliesjaren is 2Valorise bezig aan een turnaround onder leiding van Lesaffer. Vorig jaar werd een groepswinst van 1,1 miljoen euro geboekt op een omzet van 19,4 miljoen euro. Het bedrijf telt een vijftigtal werknemers.

Van EeckhoutÂ

Ondernemer Philiep van Eeckhout, die fortuin maakte met de verkoop van het familiale betonbedrijf, werd in 2014 de referentieaandeelhouder van wat toen nog 4Energy Invest heette. Samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij LRM kocht hij een berg schulden en zette die om in aandelen. Zijn vennootschap Gimarco kreeg zo 6 miljoen aandelen in handen (79,8 procent). Van Eeckhout heeft daarnaast nog 56.000 aandelen (0,74 procent).

LRM was de tweede aandeelhouder van 2Valorise met 1 miljoen aandelen (13,6 procent). Amper 444.794 aandelen, goed voor 5,86 procent is vrij verhandelbaar. Aan de slotkoers van gisteren is dat pakket slechts 2,1 miljoen euro waard.

Think2Act

De overnemer is een vehikel gelieerd aan Think2Act, een private-equitygroep rond een aantal medewerkers van KBC Private Equity, Filip Lesaffer, Jo Breesch, Koen Verhelst en Pieter Walravens. Het overnamevehikel Think2Act Energy & Materials wordt exclusief gecontroleerd door Philiep Van Eeckhout, maar ook zijn zonen Hendrik en Karel, Filip Lesaffer, Jo Breesch, Think2 Act en enkele managers zitten in het kapitaal.

Onafhankelijke bestuurders

Wanneer een grootaandeelhouder een bedrijf van de beurs wil halen, moeten de onafhankelijke bestuurders in actie komen om te garanderen dat de minderheidsaandeelhouders een juiste prijs krijgen. In het overnameprospectus zal ook een zogenaamde fairness opinion moeten staan waarbij een onafhankelijke partij moet oordelen of het bod correct is.

Delisting

2Valorise is al het zoveelste bedrijf waarop dit jaar een bod wordt gedaan. De biotechbedrijven Ablynx en Tigenix werden overgenomen door respectievelijk Sanofi en Takeda. De IT-groep RealDolmen werd van de beurs gehaald door de Franse sectorgenoot GFI en ook de Belgische holding met een Portugees tintje Sapec verdween van de beurs.