Philips gaat boven de lat

Het technologiebedrijf Philips kwam maandag met resultaten over het tweede kwartaal. De omzet steeg met 9 procent tot 4,23 miljard euro, terwijl analisten uitgingen van een omzet van 4,19 miljard. In dezelfde periode vorig jaar behaalde de groep een omzet van 4,4 miljard euro, maar dat was met de omzet van de verkochte tak huishoudelijke apparaten erbij.