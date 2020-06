Picanol onttroont Melexis als Brusselse waardekampioen

Van alle bedrijven op de Brusselse beurs creëerde Picanol de afgelopen tien jaar het meest fundamentele waarde. De maker van weefgetouwen onttroont de chipmaker Melexis.

Zoals de naam laat vermoeden, is de vermogensbeheerder Value Square een waardebelegger bij uitstek. Om op zoek te gaan naar de waardekampioenen berekent het Gentse huis al 14 jaar op rij welke Belgische genoteerde bedrijven het meest fundamentele waarde creëerden. Value Square kijkt daarvoor niet naar de beurskoers, maar naar de evolutie van de boekwaarde - het eigen vermogen dus - opgeteld met de uitgekeerde nettodividenden.

‘Op lange termijn moeten de beurskoersen de evolutie van de onderliggende fundamentele waarde volgen. Dat is wat superbelegger Warren Buffett poneert’, zegt Patrick Millecam, de hoofdstrateeg van Value Square. ‘Dat blijkt in onze studie te kloppen. De afgelopen tien jaar realiseerden de 89 bedrijven die we analyseerden een gemiddelde fundamentele waardestijging van 5,47 procent. De Belgian All Share Index deed het nog iets beter met een rendement van 7,17 procent. Ook voor onze top tien gaat de gelijke trend op: een waardestijging van gemiddeld 18,33 procent, tegenover een beursklim van 16,86 procent.’

Toch zijn er uitzonderingen op de regel. Twee bedrijven uit de top 20 van grootste waardecreatie, EVS en Orange Belgium, zagen hun koersen zelfs zakken. EVS keerde riante dividenden uit, maar voor Orange Belgium is ofwel de huidige koers te laag, of was de koers tien jaar geleden te hoog.

Wie zit in de top drie?



1. Picanol

De weefgetouwenmaker Picanol dankt zijn gouden medaille en zijn rendement van 40 procent per jaar grotendeels aan de startdatum. ‘2008 en 2009 waren een van de moeilijkste jaren uit de geschiedenis voor de textielindustrie, en misschien nog meer voor de fabrikanten van weefgetouwen’, zegt Millecam. De koers van het toen verlieslatende Picanol was dan ook uiterst laag. ‘Door de zwakke balans en de crisis moest Picanol een vijfde van zijn personeel ontslaan en drong een kapitaalverhoging zich op.’

De huidige sterke man, Luc Tack, kwam met vers geld over de brug en tekende op nieuwe aandelen in tegen amper 1,27 euro. Dat is 43 keer minder dan vandaag. Dankzij Tack werd Picanol een succesverhaal. De cashflows werden zo groot dat hij ze in Tessenderlo investeerde, waar hij net als bij Picanol in de kosten snoeide, focuste op de beloftevolste activiteiten en het productieapparaat op punt stelde. Picanol controleert intussen 62 procent van de stemrechten van de chemiegroep.



2. Melexis

De chipmaker voor de autosector prijkte drie jaar na elkaar op de eerste plaats, maar moet wegens een mager 2019, waarin de nettowinst halveerde, genoegen nemen met zilver. Vorig jaar zakte de wereldwijde autoverkoop door de geopolitieke spanningen 5 procent. Melexis groeit wel nog een pak sneller dan de markt. Elke auto telt gemiddeld 11 chips van Melexis. De groep mikt binnen enkele jaren op 20 stuks.

3. VGP

De ontwikkelaar en verhuurder van logistieke parken VGP rukt met een waardecreatie van 18,9 procent per jaar voor het eerst op naar een podiumplaats. De beurskoers volgt dat parcours bijna perfect. ‘VGP staat gekend voor zijn kwalitatieve dienstverlening. Zodra de huurders de gebouwen betrekken, biedt VGP hen ook beheersdiensten aan. Door die wisselwerking kan VGP toekomstige en bestaande parken nog beter maken’, legt Millecam uit. ‘VGP creëerde ook drie succesvolle joint ventures met de verzekeraar Allianz, waardoor kapitaal vrijkwam om de pijplijn verder uit te breiden. Op lange termijn profiteert VGP van de boomende e-commerce, waardoor logistieke gebouwen in trek blijven.’