Picanol plant invoering dubbel stemrecht

Ondernemingen kunnen sinds 1 mei 2019 dubbel stemrecht toekennen aan aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Daarvoor is een meerderheid van minstens 66,7 procent nodig.

Picanol wil van die nieuwe mogelijkheid gebruikmaken, blijkt uit de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 16 maart. Dat is opmerkelijk, want meerderheidsaandeelhouder Tack bezit nu al bijna 90 procent van de aandelen.

Picanol is volgens de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering ook van plan het doel van de vennootschap aan te passen. Het doel is niet alleen de productie en de verkoop van weefmachines, maar ook 'investeren in bedrijven via leningen of aandelen, onafhankelijk van de activiteit van die vennootschappen'.