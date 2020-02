Picanol zakt na eerste handel in drie weken

Het aandeel Picanol zakt 1,5 procent na de eerste handel in drie weken. De cyberaanval kost het bedrijf minder dan 1 miljoen euro.

Het aandeel Picanol opent maandag op 64 euro. Dat is 1,5 procent minder dan de slotkoers van 65 euro op 13 januari. Vanaf 14 januari was de handel geschorst, omdat de Ieperse weefgetouwenproducent eerst de impact moest berekenen en meedelen van een zware cyberaanval. Hackers legden de IT-systemen lam waardoor het digitaal aangestuurde bedrijf een productievertraging opliep van twee weken. In ruil vroegen ze losgeld, maar dat heeft Picanol niet betaald.

Picanol liet vrijdag weten dat de financiële impact minder is dan 1 miljoen euro. 'De verloren productiedagen zullen in de volgende weken en maanden ingehaald worden', klinkt het bij Picanol. De opgelopen kosten zijn voornamelijk gelinkt aan de externe experts die de IT systemen hebben hersteld. 'Er is geen materiële impact op het bedrijfsresultaat.'

Coronavirus

Tijdens de 14 handelssessies die Picanol geschorst was, stond de wereld niet stil. In die periode zakte de Bel20 met 2 procent als gevolg van het coronavirus. Het aandeel Picanol zakt dus minder dan het beursgemiddelde over die periode.

Picanol wordt overigens rechtstreeks getroffen door het coronavirus. Zijn Chinese fabriek ligt in Suzhou, in de getroffen provincie Hubei, brengt KBC Securities-analist Guy Sips in herinnering. Normaal zou de productie vandaag hernomen worden na het Chinese Nieuwjaar, maar dat is uitgesteld tot 10 februari. Een herstart is afhankelijk van de richtlijnen van de Chinese regering. Sips herhaalt maandagmorgen zijn 'houden'-advies en het koersdoel van 70 euro.

Picanol heeft een beurswaarde van 1,1 miljard euro, maar amper 10,7 procent is vrij verhandelbaar op de beurs. De rest is in handen van Luc Tack.