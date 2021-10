Piekende palmolie doet plantageaandelen ontwaken

De palmolieprijs rukt op naar een nieuw record. De klim stuurt beleggers naar de ingeslapen palmolieaandelen. 'We verwachten de komende jaren een structureel sterke markt', zegt CEO François Van Hoydonck van Sipef.

Aan de klim van de palmolieprijs komt voorlopig geen eind. De futures in Kuala Lumpur, de belangrijkste markt, stijgen 1,7 procent tot 5.175 Maleisische ringgit (1.072 euro) per ton. Sinds Nieuwjaar noteert palmolie een derde hoger.

'De belangrijkste motor achter de stijging is de hausse van aardolie, die dit jaar al 65 procent duurder werd', zegt analist Avtar Sandu van de grondstoffentrader Philips Futures. 'Daardoor wordt palmolie concurrentiëler om in motorbrandstoffen te verwerken. Daarnaast zijn ook concurrerende plantaardige oliën fors in prijs gestegen, zoals soja en Canadese canola (een variëteit van raapzaad, red.).'

Conferentie

Maandag startte een conferentie over de sector met meer dan 6.000 deelnemers, georganiseerd door de Maleisische Raad voor Palmolie. De meeste sprekers voorspellen een structureel hogere vraag de komende jaren, terwijl het aanbod dat niet zal kunnen volgen.

Zo'n 18 procent van de 17 belangrijkste oliën en vetten in de wereld gaat naar biobrandstoffen. Tien jaar geleden was dat 12 procent. Thomas Mielke Directeur Oil World

'Ondanks de hoge premies tegenover fossiele brandstoffen stijgt de consumptie van plantaardige oliën voor energiegebruik', stelt directeur Thomas Mielke van het researchbureau Oil World. 'Zo'n 18 procent van de 17 belangrijkste oliën en vetten in de wereld gaat naar biobrandstoffen. Tien jaar geleden was dat 12 procent.'

Palmolie is met een productie van 73 miljoen ton de belangrijkste plantaardige olie ter wereld. Ze brengt per hectare tot tien keer meer op dan soja. Palmolie is langer houdbaar dan andere oliën en is gegeerd in voeding en de industrie. Palmolie zit in duizenden producten, van zeep tot lippenstift en drukinkt.

Moratorium

De plantages hebben moeite om aan de groeiende vraag te voldoen. De grootste producenten, Indonesië en Maleisië, kregen al bakken kritiek wegens de ontbossing. Nieuwe gronden aanboren is zeer moeilijk. 'Indonesië hanteert al drie jaar een moratorium voor nieuwe plantages. Dat is zopas afgelopen, maar er worden geen nieuwe concessies uitgereikt', zegt Sipef-CEO François Van Hoydonck.

De essentie Door de dure aardolie worden palmolie en andere plantaardige oliën concurrentiëler als ingrediënt voor biodiesel.

Wegens de coronapandemie zijn er minder buitenlandse werkkrachten in Maleisië, waardoor de productie er daalt.

Het aanbod zal de vraag de komende jaren wellicht niet kunnen volgen omdat er geen plantages meer bijkomen. Indonesië geeft al drie jaar geen concessies meer.

De meeste specialisten voorspellen iets lagere prijzen in 2022, omdat de productie van concurrerende plantaardige oliën wel stijgt.

'De productie van ons land zal dit jaar 6 procent dalen tot 18 miljoen ton', denkt topman Ahmad Parveez van de Maleisische Raad voor Palmolie. 'Het oogsten en herplanten gaat trager, omdat er minder buitenlandse werkkrachten zijn wegens de pandemie.' Zijn Indonesische collega voorspelt een groei met 0,9 procent in zijn land tot 47 miljoen ton.

De meeste analisten zien de palmolieprijs dit jaar hoog blijven. 'Pas in 2022 worden plantaardige oliën wellicht goedkoper. De Amerikaanse boeren hebben meer soja geplant en in Europa zijn nooit zoveel zonnebloemen geteeld', meent Mielke.

De aandelen van 's werelds grootste palmolieproducenten, zoals Wilmar en IOI, profiteren niet van de hoge prijzen. Ze zijn ook actief in andere domeinen en kampen vaak met een lagere productie. Meer pure palmoliespelers zoals het Belgische Sipef , de Luxemburgers Socfinasia en Socfinaf, of MP Evans en Anglo-Eastern Plantations op de Londense beurs, gingen de voorbije weken wel fors naar boven.

Heffing

De drie beurshuizen die Sipef opvolgen, hanteren unisono een koopadvies. Vorig jaar had het aandeel last van de Indonesische exportheffing op palmolie, waardoor Sipef niet ten volle kon profiteren van de hoge prijzen. De heffing is intussen verminderd. KBC Securities heeft Sipef op zijn 'top pick'-lijst staan. 'Gezien de hogere productie bij Sipef en de lagere bij grote sectorgenoten, de stevige palmolieprijs en de robuuste vraag blijven we bij ons koopadvies', stelt analist Michiel Declercq.

'De prijsexplosie is het gevolg van een samenloop van omstandigheden', zegt Sipef-topman Van Hoydonck. 'Er heerst krapte op de markt. Kopers hebben te lang gewacht in de hoop op lagere prijzen, maar moeten nu toch kopen. Intussen hapert de productie, een gevolg van de onderbemesting de voorbije jaren door veel boeren. Ook de droogte uit 2019 speelt nog een rol. Ook wij produceren sinds september iets minder.'

De 1.300 dollar per ton die we nu zien, is te extreem. François Van Hoydonck CEO Sipef

'De 1.300 dollar per ton die we nu zien, is te extreem', denkt Van Hoydonk. 'Wij gaan uit van 900 dollar per ton in 2022, nog steeds een goede prijs. De komende 3 à 4 jaar zijn we structureel positief, al hangt in onze sector veel af van het klimaat. Vooral in Azië en Afrika groeit de vraag constant door de toenemende bevolking.'

Socfinaf