Pindakaas rendeert

Wall Street is negatief gestemd na een slecht economisch cijfer. Een indicator van het Amerikaanse consumentenvertrouwen is in augustus met 6,9 punten gezakt naar 84,8 punten, het laagste peil sinds 2014. Economen hadden een stijging van de indicator naar 93 punten voorspeld. De consumenten zijn vooral somberder over de huidige economische toestand, maar ook over de economische vooruitzichten.