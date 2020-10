Playboy keert terug naar beurs via blancochequebedrijf

Het naaktblad Playboy maakt zijn comeback op de beurs via de fusie met een lege beursschelp. De transactie waardeert het magazine op 415 miljoen dollar.

Weldra kunt u Playboy kopen zonder dat u er rode oortjes van krijgt bij de lokale krantenboer. Playboy wordt weer publiek verhandelbaar nadat het in 2011 door oprichter Hugh Hefner van de beurs werd gehaald.

Het erotische magazine, dat in handen is van de nazaten van Hefner en het investeringsfonds Rivzi Traverse, maakt zijn comeback via een fusie met Mountain Crest Aquisition Corp. Dat is een special purpose acquisition company (SPAC). Dat zijn beursbedrijven die geld ophalen bij beleggers zonder dat er al een bestemming is voor dat geld. Pas nadat het geld binnen is, wordt gezocht naar een overnamedoel.

De bestaande aandeelhouders van Playboy krijgen 66 procent van het nieuwe bedrijf. Als de deal is goedgekeurd door de Securities and Exchange Commissie, zal het aandeel noteren onder de ticker PLBY. Dat zal naar verwachting binnen 60 tot 90 dagen gebeuren, zegt het bedrijf. De beursgang zou het erotische magazine waarderen op 415 miljoen dollar. Dat is het dubbele van de 207 miljoen die Playboy waard was toen Hefner het negen jaar geleden van de beurs haalde. Op zijn hoogtepunt in 1999 was het bedrijf 530 miljoen dollar waard.

SPAC