Politiek steekspel duwt Wall Street in het rood

De afzettingsprocedure creëert niet alleen politieke onzekerheid, maar doet de kans op een handelsakkoord tussen de VS en China ook afnemen. Nochtans waren er positieve geluiden over de handelsbesprekingen. Zo zei Peking in nauw contact te staan met Washington en zich op te maken om vooruitgang te boeken tijdens de onderhandelingen in oktober.

Carnival rekent nu op een aangepaste winst tussen 4,23 en 4,27 dollar over het lopende boekjaar tegen tot dusver 4,25 tot 4,35 dollar. Het aandeel dondert 8,3 procent lager en is op weg naar zijn slechtste beursdag in zes maanden.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Beyond Meat terug. De keten die vegetarische hamburgers serveert, sterkt bijna 10 procent aan. McDonald’s (+0,7%) gaat de groenteburgers van Beyond Meat aanbieden in het kader van een pilootproject in Canada. 28 McDonald’s-Restaurants in Ontario zullen de komende 12 weken de P.L.T.-burger (Plant, Lettuce and Tomato) van Beyond Meat serveren. Daarna volgt een evaluatie.