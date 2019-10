Pond schiet omhoog na uitspraken Tusk

Donald Tusk ziet 'beloftevolle' signalen voor een brexit-deal.

In de financiële markten is er hernieuwde hoop op een brexit-deal voor eind oktober. Hierdoor klimt het pond al twee dagen op rij flink.

Donderdag kende de Britse munt tegenover de euro al zijn beste dag in meer dan een half jaar. Dat was allemaal te danken aan de ontmoeting van de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtsgenoot Leo Varadkar. De twee leiders ontmoetten elkaar donderdag op een landgoed even buiten Liverpool en lieten na hun treffen weten dat er nog een 'pad' naar een akkoord bestaat.

Vrijdag schiet het pond wederom hoger, geholpen door een de relatief optimistisch gestemde voorzitter van de Europese Raad (ER) Donald Tusk. 'Ik heb beloftevolle signalen gekregen van de Ierse premier dat een overeenkomst toch nog mogelijk is', zegt Tusk.

De voorzitter is tegelijk ook voorzichtig. 'Het is jammer dat het VK tot nu toe niet met een realistisch voorstel is gekomen. Daardoor is er nog erg weinig tijd over om tot een deal te komen. Maar we moeten zelfs de kleinste kans op een overeenkomst aangrijpen.'

Constructieve gesprekken

Vrijdagochtend spraken ook brexitminister Stephen Barclay en brexitonderhandelaar Michel Barnier elkaar in Brussel. Woordvoerder Mina Andreeva van de Europese Unie (EU) zei hierover tegen journalisten dat de gesprekken tussen de twee 'constructief' waren.

De gesprekken tussen de twee brexitonderhandelaars zouden vooral zijn gegaan over de Noord-Ierse backstop. De backstop is de garantie dat de vrede en de samenwerking op het Ierse eiland niet onderuitgaat met de brexit en geen gat wordt geslagen in de Europese interne markt. Johnson wilde eerst niets weten van de backstop, maar in Europese kringen denkt men dat hij is gedraaid.

Britse beurs