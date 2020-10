'Poolse Bol.com' schrijft beursgeschiedenis

De lokale e-commercereus Allegro tekent maandag voor de grootste Poolse beursgang sinds de val van het communisme. Van de 38 miljoen Polen, doen er er ruim 12 miljoen boodschappen via Allegro.

Beleggers lopen storm voor de beursgang van Allegro, zeg maar het 'Poolse Bol.com'. De intekenprijs van 43 zloty ligt aan de bovenkant van de vork. Door de grote interesse krikte Allegro vrijdag het aanbod met 14 procent op.

Allegro krijgt een beurswaarde van omgerekend 9,5 miljard euro en onttroont daaarmee CD Projekt- een maker van videospelletjes die ook floreert tijdens corona - als grootste Poolse aandeel.

Met een opgehaald bedrag van omgerekend 2 miljard euro, is het de grootste beursgang in Warschau sinds de heropening van de beurs in 1991. Volgens het beurshuis Bernstein waardeert de intekenprijs de onderneming, inclusief schulden, op 37 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van 37. Dat is meer dan de mondiale giganten Amazon of Alibaba.

48 uur

Ongeveer 90 procent aangeboden aandelen komen van de verkopen Londense private-equityfondsen Cinven, Permira en Mid Europa Partners. Verder verkoopt Allegro voor omgerekend 223 miljoen euro nieuwe aandelen. Daarmee wil Allegro een deel van de schulden aflossen en het gedeelte van de aangeboden artikelen dat binnen de 48 uur kan afgeleverd worden, gevoelig opvoeren.

Allegro wordt gewaardeerd als een wereldwijde technologieleider. Het is ook een van de grootste e-commercebedrijven in de wereld. Konrad Ksiezopolski Analist Haitong

Het bedrijf heeft een dominante positie in Polen, een markt met 38 miljoen inwoners. Van de 38 miljoen Polen doen 12,3 miljoen boodschappen via Allegro. Opvallend: Allegro heeft nog geen enkele moeite gedaan om zijn model uit te rollen naar andere Oost-Europese landen. 'Nochtans zou het voor Allegro een koud kunstje om uit te breiden naar de kleinere, gefragmenteerde markten rond Polen', zegt analist Aneesha Sherman aan Bloomberg. De huidige CEO, François Nuyts, zorgde in zijn vorige job voor de Zuid-Europese expansie van Amazon.

Beurstrackers

Hoewel Allegro zich enkel op Polen richt, behoort Allegro tot de wereldwijde toptien van meest bezochte e-commercewebsites. De omzet bedroeg in 2019 omgerekend 500 miljoen euro. In de eerste helft van het jaar steeg de omzet met 52 procent, uiteraard onder impuls van het coronavirus.