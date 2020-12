'Positioneer je op de extremen in het nieuwe beursjaar'

Afgestrafte bankaandelen en onmisbare techaandelen vormen een goede portefeuillemix in het komende hersteljaar. Kepler Cheuvreux en Belfius raden beleggers aan selectief in te zetten op een Europese en Chinese inhaalbeweging.

Na de zomer zal 60 tot 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn om de verhoopte groepsimmuniteit tegen het coronavirus te krijgen. Dat is de verwachting van Belfius en brokerpartner Kepler Cheuvreux. Ze voorspellen een hersteljaar waarin de Europese bedrijfswinsten met 33 procent kunnen opveren dankzij de normalisering van ons dagelijks leven.

In dat hersteljaar zal de beurs springlevend zijn, is hun verwachting. 'Dit jaar werd in Brussel 3,8 miljard euro opgehaald', blikt Roland Hauzeur, hoofd kapitaalmarkten terug. 'We zagen een groot aantal versnelde private plaatsingen die extra populair waren omdat ze bedrijven door hun snelle verloop minder blootstellen aan marktvolatiliteit.' Die trend ziet de Belgische staatsbank in 2021 voortduren. 'We zien opnieuw een cruciale rol weggelegd voor de Belgische vastgoedsector. Aedifica, WDP en Cofinimmo zijn grote consolidatiespelers in hun sector en kunnen opnieuw hun beursnotering aanspreken om geld te tanken', zegt Hauzeur.

In Europa zien we waarderingen die lang niet zo astronomisch zijn als in de VS, waar je vragen bij kan stellen. Roland Hauzeur Hoofd kapitaalmarkten Belfius

Met vier nieuwkomers op de Brusselse beurs (Hyloris, Nyxoah, Unifiedpost en Inclusio, red.) was het op het vlak van beursintroducties een dynamisch jaar in Brussel. 'Een belangrijke kanttekening: in Europa zien we waarderingen die lang niet zo astronomisch zijn als in de VS, waar je vragen bij kan stellen.'

Belfius en Kepler zien in China en Europa belangrijke pilaren van groei voor 2021. 'De bedrijfswinsten kunnen in Europa met 33 procent opveren tegenover 22 procent in de VS', zegt Maud Reinalter, Chief Investment Officer. 'Europa was in de jongste 25 jaar niet goedkoper dan nu tegenover de VS als je naar de waarderingen kijkt.' Verdere steunmaatregelen van overheden en een terugkeer van Amerikaanse investeerders naar de Europese markt kan rugwind geven.

Barbell-strategie

De juiste selectie maken blijft cruciaal. Reinalter breekt een lans voor bankaandelen. 'Zelfs met het dividenddieet dat de ECB oplegt, is er potentieel', zegt ze. De waarderingen voor Europese banken liggen zowat rond hun peil van 2009, hoewel de balansen sindsdien fors versterkt zijn. 'Lagere dividenden en een hogere inkoop van eigen aandelen lijken een erfenis te worden van de coronacrisis', klinkt het.

De rotatie naar conjunctuurgevoelige aandelen momenteel ziet Belfius tot in het tweede kwartaal van volgend jaar voortduren. 'De waarderingen kunnen zowel in groei als in waarde getest worden', zeggen de analisten, 'maar dat zijn net opportunistische koopmomenten'. Het advies is de Barbell-strategie, een beleggingsconcept dat suggereert dat de beste manier om een balans te vinden tussen beloning en risico eruit bestaat te beleggen in activa die extreem verschillen in risicoprofiel in plaats van te kiezen voor het midden van de weg.