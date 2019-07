‘Pour vivre heureux, vivons cachés zet rem op groei'

Vincent Van Dessel, de topman van de Brusselse beurs, richt zijn pijlen op familiebedrijven. Een beursnotering is volgens hem de manier om bedrijven te verankeren en jobs te waarborgen.

Het jaar is halfweg en op de Brusselse beurstabellen prijkt nog maar één nieuwkomer. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf Sequana Medical , dat pompjes maakt die bij leverpatiënten overtollig vocht uit de buik halen, trok in februari naar de beurs.

Het is veel te rustig naar de zin van Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel. Hij maant de volgende regering aan werk te maken van een aantrekkelijker beursklimaat. Belgische familie-kmo’s moeten een belangrijke focus zijn, vindt hij. ‘Een notering in Brussel lijkt aantrekkelijker voor buitenlandse dan voor onze eigen ondernemingen’, zegt van Dessel.

Belgische bedrijven zijn altijd onderhevig geweest aan buitenlandse overnames. Het chocolademerk Galler is een recent voorbeeld van een Belgisch merk dat is verkocht aan buitenlandse investeerders. ‘De lokale aandelenmarkt wordt nog te weinig beschouwd als een aantrekkelijk alternatief voor buitenlandse overnames’, zegt Van Dessel. ‘Dat geldt ook voor familiebedrijven. Als eigenaars van een familiebedrijf besluiten hun bedrijf te verkopen is een beursintroductie een goede manier om de lokale verankering te behouden en de continuïteit en de werkgelegenheid te garanderen.’