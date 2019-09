Powell hint wederom op renteknip

De voorzitter van de centrale bank zei dat de vooruitzichten economie van de VS ook in de nabije toekomst gunstig blijven. 'De Fed heeft het verwachte rentepad lager weten te krijgen. Dat heeft de economie gesteund', zei Powell.

Of in normale mensentaal: 'door onze renteknip - en hints op toekomstige knips - verwacht iedereen lagere rentes en dat stimuleert de groei'. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een verbeterd sentiment onder bedrijven en in financiële markten.