Powell praat dollar lager, Wall street hoger

Merrill Lynch is trouwens niet onder de indruk van de recordstierenmarkt. Ze noemt het een 'oude, deflatoire gepolariseerde Amerikaanse stier'.

Het aantal orders voor Amerikaanse kapitaalgoederen steeg in juli meer dan verwacht. De orders stegen met 1,4 procent op maandbasis, tegenover 0,9 procent in juni. Analisten gingen uit van een groei van 0,4 procent. Op jaarbasis stegen de orders met 7,2 procent. De verkoop van kapitaalgoederen is een indicator voor bedrijfsinvesteringen.

Slecht nieuws was er voor Gap . De aandelen tuimelen zo'n 11 procen naar beneden. Uit de resultaten blijkt dat er geen schot komt in de ommezwaai die de keten onlangs op gang trapte. De omzet in kledingwinkels van het merk Gap vielen in het tweede kwartaal met 5 procent terug. Analisten gepeild door Reuters verwachtten dat de schade beperkt zou blijven tot een daling van 2,55 procent.

Traditioneel biedt Gap grote kortingen om klanten te verleiden hun ontwerpen van het voorbije seizoen op de kop te tikken. Dit jaar koos de keten ervoor om te focussen op de winstmarge en het aantal promoties te beperken. De verkoop stokte dus maar de winst was wel hoger dan verwacht.