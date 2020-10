Prijsverhoging op til bij Netflix?

De streamingdienst Netflix maakte in oktober de Canadese abonnementen al duurder, waardoor analisten dinsdagavond uitkijken naar mogelijke prijsverhogingen elders in de wereld.

Dinsdagavond na het slot van Wall Street komt de Amerikaanse streaminggroep Netflix met cijfers over het derde kwartaal. Analisten rekenen op een winst per aandeel van 2,12 dollar en een omzet van 6,37 miljard dollar. Verder denkt de markt dat het bedrijf er 3,55 miljoen betaalde abonnees bij heeft gekregen.

Netflix profiteerde volop van de quarantainemaatregelen. Omdat mensen thuis moesten blijven, moesten ze hun vrije tijd min of meer verplicht achter de tv doorbrengen. Het resultaat was dat mensen zich massaal aansloten bij de Amerikaanse streamingdienst om onbeperkt films en series te kunnen kijken.

Netflix zag het aantal abonnees in de eerste jaarhelft met 25,9 miljoen stijgen. Dat is bijna evenveel als over heel 2019. Het management waarschuwde dat die groei niet mag worden doorgetrokken. Het bedrijf verwachtte door de sterke expansie in de eerste jaarhelft een vertraging in de tweede jaarhelft. Voor het derde kwartaal mikte CEO Reed Hastings op een groei van ‘slechts’ 2,5 miljoen.

Prijsverhogingen

Daarnaast is het uitkijken of Netflix iets zegt over hogere abonnementsprijzen. In oktober verhoogde de streamingdienst de prijs in Canada voor de standaard HD-service van 14 naar 15 dollar en de prijs voor de premiumservice van 17 naar 19 dollar. Voor de abonnees gaat het slechts om 1 tot 2 dollar extra, maar procentueel komt het neer op een prijsverhoging van respectievelijk 7,1 en 11,8 procent. Geen klein bier bij een klantenbasis van bijna 200 miljoen.

Wij verwachten een brede prijsverhoging in de nabije toekomst. Alex Giaimo Analist bij Jefferies

'De recente prijsverhoging in Canada ondersteunt onze verwachting van ruimere prijstoenames op de korte termijn', zegt analist Alex Giaimo van Jefferies in een rapport waarin hij zijn koopadvies en koersdoel van 570 dollar bevestigde. Hij berekende dat de 7 miljoen Canadese leden goed zijn voor 4 procent van de wereldwijde klantenbasis van de onderneming. 'Netflix verhoogt zijn prijzen iedere twee tot drie jaar.'

De jongste prijstoename in de VS vond plaats in januari vorig jaar, toen de groep de prijzen met 13 tot 18 procent opschroefde, de grootste toename sinds ze haar streamingdiensten in 2007 introduceerde. In België vond in januari nog een prijsverhoging plaats.

Concurrentie