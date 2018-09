Private equity bezorgt Brederode knalprestatie

Brederode zag de winst in het eerste halfjaar met meer dan de helft toenemen door een sterke prestatie van de private equity-tak. De dividendenstroom van de groep nam met 11 procent toe.

De eerste jaarhelft was een schot in de roos voor Brederode. De winst van de groep, die bestaat uit waardevermeerderingen van de belangen en ontvangen dividenden, bedroeg in het eerste semester 140 miljoen euro. Daarmee doet de holding het 54 procent beter dan in de eerste helft van vorig jaar.

De intrinsieke waarde van de holding van de familie van der Mersch steeg met een stevige 6,1 procent tot 67,10 euro. Door de sterke prestatie van het aandeel (+15,2% sinds begin dit jaar) daalde de korting van Brederode op de beurs tegenover eind vorig jaar wel van 21,5 procent naar 16 procent.

De sterke prestatie heeft Brederode te danken aan de bedrijven in haar portefeuille die niet op de beurs genoteerd zijn. De private equity-tak droeg voor 92,27 miljoen euro bij aan het resultaat. Dat is een forse verbetering vergeleken met het jaar voordien toen de tak 15,14 miljoen euro opbracht (+509%). Vorig jaar had de prestatie wel te lijden onder de zwakke dollarkoers.

De holding bestaat voor ongeveer de helft uit genoteerde en de helft uit niet-genoteerde bedrijven (private equity). Brederode kocht voor netto 12 miljoen euro genoteerde aandelen bij terwijl het voor 25 miljoen euro niet-genoteerde aandelen afstootte. Door de goede prestatie van private equity, stijgt het gewicht van die bedrijven in de portefeuille wel licht tegenover eind vorig jaar.

Sterke oliebedrijven

De resultaten van de genoteerde bedrijven stelden wat teleur. In totaal bedroegen de koerswinsten en uitgekeerde dividenden 50 miljoen euro. Een pak minder dan de 80 miljoen in de eerste jaarhelft van 2017. 'Tijdens het eerste semester van 2018 was er grote volatiliteit op de aandelen- en valutamarkten. Die werd veroorzaakt door geopolitieke spanningen en de vrees voor een handelsoorlog,' verklaart Brederode in een statement.

Terwijl de techonologieafdeling van Brederode, die met een gewicht van 23,3 procent de grootste is, vorig jaar erg sterk presteerde, stelde ze met een totaal rendement van 3,2 procent sinds begin dit jaar teleur. De Zuid-Koreaanse smartphonegigant Samsung zorgde voor een negatief rendement van 9 procent.

Opvallende sterkhouders waren de oliebedrijven die voor 13,12 miljoen euro bijdroegen aan het resultaat. De bedrijven profiteerden van de stijgende olieprijs. Voor een vat olie betaal je vandaag 14 procent meer dan eind vorig jaar. Vooral het Franse Total (+13,4%) en het Italiaanse Eni (+14,7%) presteerden dit jaar sterk. De oliebedrijven haalden de consumentenbedrijven in als vierde grootste categorie in de beursportefeuille van Brederode.

De holding stapte dit jaar ook voor 7,1 miljoen euro in de Chinese webshop JD.com. Brederode beleefde er voorlopig niet te veel plezier aan. De participatie verloor 13,1 procent van haar waarde. Liu Qiangdong, de topman van de webwinkel, wordt momenteel in de VS verdacht van verkrachting.