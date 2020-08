Pro-democratiebetogers sturen aandeel 1.000 procent hoger

Het nieuwste wapen van de pro-democratiebetogers in Hongkong: hun effectenrekening.

Een nieuwe invulling van het begrip 'steunaankopen' vindt plaats op de beurs van Hongkong. Het aandeel van mediabedrijf Next Digital is in amper twee dagen vertienvoudigd dankzij aankopen van pro-democratiebetogers. Zij willen zo hun steun betuigen aan de gearresteerde uitgever Jimmy Lai.