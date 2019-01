Projectontwikkelaars blinken uit in koopadviezen

De vier projectontwikkelaars op de beurs scoren goed. VGP, Immobel en Atenor timmeren aan een sterke expansie, terwijl Banimmo onder een nieuwe eigenaar zijn probleemverleden van zich af schudt. De vier zijn bovendien goedkoop.

De Belgische projectontwikkelaars zijn actieve baasjes. Maandag pakte Immobel uit met zijn eerste project in Duitsland. De groep gaat een groene woontoren met 263 appartementen bouwen in Frankfurt, waar er te weinig woningen zijn voor de vele goedverdienende bankiers. Vorige week stelde Atenor zijn eerste project in Vlaanderen voor: het gaat samen met de groep 3D van de familie Donck de maalderij Dossche aan de Leie in Deinze herontwikkelen tot een woonproject.

4,76% Royaal dividend De drie projectontwikkelaars die een dividend betalen, leveren een gemiddeld coupnrendement op van 4,76 procent bruto.

Geen enkele projectontwikkelaar zadelde de voorbije 12 maanden zijn aandeelhouders met verlies op, als je de dividenden meerekent. 2018 was dan ook een grand cru-jaar. In België boomde de woningmarkt. Zowel de volumes als de prijzen braken records. De Belgen scoorden ook met kantoren en magazijnen elders in Europa. Wellicht pakken de ontwikkelaars uit met sterke jaarresultaten en riante dividenden. Door die coupons en de stevige boekwaarde, zien de beleggers de sector als een veilige haven. Het gemiddelde dividendrendement van de drie ontwikkelaars die een coupon betalen, bedraagt 4,76 procent bruto. Nadat vadertje staat gepasseerd is, houdt u daar 3,34 procent netto van over. Banimmo betaalt geen dividend.

De analisten denken dat de ontwikkelaars hun parcours ook dit jaar zullen verderzetten. Geen enkel aandeel krijgt een verkoopadvies. Voor VGP, Immobel en Banimmo werden sinds de zomer alleen maar positieve ratings uitgebracht.

De goedkoopste

Immobel is tegen 7 keer de verwachte winst de goedkoopste. ‘We verwelkomen de opportunistische stap in Duitsland’, stelt analist Jean-Marc Caucheteux van Degroof Petercam. ‘Die volgt op de recente eerste stappen in Spanje en Frankrijk. Immobel wordt snel internationaler.’

De verkoop van het kantoorgebouw Cedet in Warschau zal de jaarwinst van Immobel een boost geven. Alexander Makar en Jan Opdecam, analisten KBC Securities

De expansie naar Polen was alvast een schot in de roos. Eind vorig jaar verkocht Immobel het kantoorgebouw Cedet in Warschau voor 129,5 miljoen euro aan een Koreaans fonds. ‘De prijs van dit herontwikkeld historisch pand lag 7 miljoen boven de verwachtingen. Het zal de jaarcijfers een boost geven, nadat de sterke markt voor residentieel vastgoed ook al de halfjaarwinst 80 procent hoger had gestuurd’, stellen analisten Alexander Makar en Jan Opdecam van KBC Securities. Topman Marnix Galle, die in 2014 het heft bij Immobel in handen nam, heeft de uitdrukkelijke ambitie de cijfers minder wispelturig te maken door meer residentieel vastgoed te ontwikkelen. Dat moet ervoor zorgen dat Immobel geen dividend meer mist, zoals in het verleden gebeurde.

Net als Immobel verkocht ook Atenor eind vorig jaar een groot kantoorproject: The One in de Brusselse Wetstraat. De operatie brengt ruim 100 miljoen euro in de kassa. Atenor kondigde ook zijn eerste stappen aan op woningmarkt van de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar het al succesvolle kantoorprojecten heeft. Het bedrijf verwacht dat de nettowinst in 2018 zowat de helft hoger uitkomt dan in 2017.

Atenor verwacht dat de nettowinst over 2018 met de helft groeit.

‘Atenor bouwt zijn geografische aanwezigheid verder uit. Steeds meer projecten dragen bij tot het jaarresultaat. Dit zorgt ervoor dat de cijfers minder volatiel zijn’, stelt het blad De Belegger. Atenor beloofde alvast zijn coupon op te trekken.

Sterkste groeier

De specialist in logistiek vastgoed VGP is tegen 15 keer de winst nog de duurste ontwikkelaar, maar daar staat de sterkste groei tegenover. De groep van Jan Van Geet en Bart Van Malderen slaagt er als geen ander in het geïnvesteerde kapitaal snel - telkens met een hefboom - te recycleren voor andere projecten. De nadruk ligt op toplocaties. VGP heeft ook een goede band met sterke klanten als Volkswagen, Amazon of DHL. De groep heeft bovendien een alliantie met de Duitse verzekeraar Alianz. De panden in die groeiende joint venture zorgen er samen met de eigen magazijnen in portefeuille voor dat er terugkerende inkomsten binnenstromen.

Bij KBC Securities is VGP een van de favorieten voor 2019. ‘Gezien de goede vooruitzichten voor de sector in combinatie met een aantrekkelijke waardering, zijn we positief. De joint venture met Allianz zorgt voor een goede zichtbaarheid van de cashflows, waardoor VGP volop kan investeren’. Ook ING raadt aan te kopen: ‘VGP is volgens de koers-winstverhouding duurder dan de sector, maar goedkoop volgens de cashflows die het kan uitkeren. Wij verwachten een couponrendement van 5,9 procent.’

Nieuwe eigenaar, nieuwe strategie