Pronkt Galapagos met anderhalf miljard op de rekening?

Donderdag 25 oktober geeft Galapagos inzage in zijn kwartaalcijfers en de gang van zaken in het onderzoek. De meeste analisten gaan ervan uit dat het grootste biotechbedrijf van de Brusselse beurs met goed nieuws komt. Al is een tegenvaller niet uit te sluiten.

Eerst het goede nieuws: de kassa van Galapagos is goedgevuld. Het biotechbedrijf eindigde het derde kwartaal naar schatting met anderhalf miljard dollar (1,31 miljard euro) cash op de balans. Dat is het gevolg van de voortdurende honger van topman Onno van de Stolpe naar cash. Want dat is de beste garantie om Galapagos onafhankelijk te laten blijven. De onderneming haalde midden september in luttele uren 300 miljoen dollar op via zijn notering op de Amerikaanse beurs Nasdaq. Dat gebeurde voor de recente beurscorrectie, waardoor de aandelen nog tegen 116,50 dollar (100,10 euro) werden uitgegeven, een tiende hoger dan de huidige beurskoers.

Daarnaast mocht Galapagos met zijn partner Morphosys een mijlpaalbetaling van 111 miljoen dollar delen van Novartis. Die multinational sloot een samenwerking met beide partners voor de verdere ontwikkeling van een middel tegen eczeem (MOR106). Omdat Novartis ook meer onderzoekskosten voor zijn rekening neemt, limiteert dat de verdere cashverbranding bij Galapagos. Als kers op de taart kreeg het Mechelse bedrijf nog 10 miljoen dollar van zijn Franse partner Servier voor de start van de fase2-studie naar een mogelijk middel tegen osteoarthritis.

Filgotinib

Nog belangrijker dan de cashpositie, is de update over het onderzoek. De meeste aandacht gaat uit naar mogelijk nieuws over filgotinib, het reumamedicijn van Galapagos. Vorige maand meldden de Mechelaars al sterke testresultaten in het laatste fase 3-onderzoek. Filgotinib wordt nog in twee bijkomende fase 3-studies (Finch 1 en 3) onderzocht in andere groepen van reumapatiƫnten. Het middel wordt ook nog getest tegen een resem andere ontstekingsziektes.

De grote concurrent voor filgotinib wordt wellicht upadacitinib van AbbVie. Die Amerikaanse biotechmogol presenteerde maandagavond sterke testresultaten van het potentiƫle medicijn in fase 2b tegen ontsteking van de dikke darm. Het onderzoek gaat daardoor naar de laatste testfase. Upadacitinib kan net als filgotinib dienen voor de behandeling van meerdere ontstekingsziektes.

Muco