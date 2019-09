Prosus knalt op eerste beursdag

De techinvesteerder Prosus trok woensdag op spectaculaire wijze naar de beurs van Amsterdam. In één klap is dat het op twee na grootste bedrijf op het Damrak.

De beursgang van Prosus in Amsterdam was er een met een knal. Het aandeel opende op 77,36 euro, een flinke 31 procent boven de referentiekoers van 58,60 euro. De holding sloot de dag af met een winst van 26,4 procent op 74,19 euro.

Het moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse internet- en mediaconcern Naspers, heeft zijn internetbelangen buiten Zuid-Afrika afgesplitst in Prosus. Het is geen klein bier. Het aandeel is nu al het op twee na grootste bedrijf op de Amsterdamse beurs. Volgens de CEO van Naspers, Bob van Dijk, is de Amsterdamse beursnotering belangrijk voor de groei van de groep. ‘We zijn zo groot dat een verdere groei van ons bedrijf op de beurs van Johannesburg moeilijk is’, zegt de CEO.

Wie in Prosus belegt, belegt vooral in Tencent. Die Chinese e-commercereus beslaat meer dan 80 procent van de portefeuille. Volgens analisten had het moederbedrijf altijd een flinke korting op zijn intrinsieke waarde doordat beleggers het belang in Tencent niet genoeg waardeerden. Met de flinke koersstijging van Prosus is die korting een behoorlijk stuk geslonken.

Belang Nederland

De koersstijging heeft volgens Nico Inberg, analist bij de beleggerssite IEX Premium, direct te maken met de Nederlandse notering. ‘Veel beleggers wilden het aandeel Naspers niet kopen, omdat ze bang waren om in Zuid-Afrika te beleggen. Het land is nu eenmaal politiek instabiel. Je wilt geen aandelen Naspers kopen met het risico dat de overheid over een paar jaar het bedrijf nationaliseert. Dat is dat een van de belangrijkste redenen waarom het naar de Amsterdamse beurs is getrokken. Je gaat dat als Naspers natuurlijk niet hardop zeggen, want dan geef je kritiek op je eigen overheid’, zegt de beurskenner.

Hoewel Tencent een zeer belangrijke deelneming is, zegt Van Dijk in een interview met de Nederlandse zakenzender RTL Z dat de holding meer biedt dan alleen een belang van 31 procent in het Chinese internetconcern.

‘Tencent was een geweldige investering, maar we investeren ook flink in maaltijdbezorgers. We zijn de grootste aandeelhouder van Delivery Hero en zijn in Latijns-Amerika actief met een meerderheidsbelang in iFood, de grootste lokale maaltijdbezorger. Daarnaast zijn we de grootste aandeelhouder van Swiggy, de marktleider in het bezorgen van maaltijden in India.’