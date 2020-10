Proximus bekroond voor financiële communicatie

De bekroning is het resultaat van een rondvraag bij 58 analisten. Zij prijzen het telecombedrijf onder meer voor het delen van zijn inzichten over de ontwikkelingen in de telecomsector, voor de heldere communicatie over de strategie, voor de precisie en betrouwbaarheid van de vooruitzichten, en voor de kwaliteit van de berichtgeving over de financiële resultaten.