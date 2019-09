Proximus een van de beste telecombeleggingen in Europa

Tijdens het mandaat van Dominique Leroy was Proximus een prima telecombelegging. Qua totaal rendement moest het Belgische bedrijf in Europa alleen het Franse Orange laten voorgaan.

De rit van het aandeel Proximus onder het bewind van Leroy was vrij hobbelig, maar over de hele periode steeg de koers toch met 22,5 procent. De periode die we hierbij bekijken loopt van 9 januari 2014, de dag van Leroys' aantreden als CEO van Proximus, tot gisteren (donderdag 5 september), toen bekend raakte dat ze op 1 december overstapt naar KPN. Dat nieuws weegt vrijdag op de koers van Proximus.

Beleggers weten maar al te goed dat Proximus ook een dividendaandeel is. Onder Leroy bleef het brutodividend stabiel op 1,50 euro per jaar. Die stabiliteit - in goede en minder goede tijden - kan voor een groot deel worden toegeschreven aan het aandeelhouderschap. Met 53,51 procent van de aandelen heeft de Belgische staat nog altijd een dikke vinger in de pap.

Als we ook de dividenden meerekenen die aandeelhouders tijdens de Leroy-jaren ontvingen, komt het rendement uit op 65,1 procent. Dat is 9,3 procent per jaar, wat in het kader van een doorsnee particuliere portefeuille een heel behoorlijk rendement is.

Orange

Tijdens de betrokken periode is er maar één groot telecombedrijf in Europa dat beter presteerde, en dat is het Franse Orange . Inclusief dividenden leverde dat aandeel een rendement op van 89 procent of 11,9 procent per jaar.

48,1% Rendement KPN Bij KPN bedroeg het rendement inclusief dividenden 48,1 procent.

In het rijtje van de vrij goed renderende telecomaandelen vinden we ook de Noorse multinational Telenor terug. Een belegging in Telenor bracht 60,5 procent op. Wie voor Deutsche Telekom koos en dat aandeel vijf jaar lang bijhield, verdiende 51,7 procent.

Bij KPN , de Nederlandse speler waar Leroy vanaf december de plak zwaait, bedroeg het rendement inclusief dividenden 48,1 procent. Iets kleiner was de return bij Swisscom: 31,3 procent.

Fluiten

Maar het is zeker niet overal rozengeur en maneschijn. Verscheidene grote Europese spelers presteerden ronduit slecht over de laatste vijf jaar. De koersen van Vodafone , BT Group en Telefónica halveerden nagenoeg. Dankzij de dividenden die ze uitkeerden, werd het rendement iets minder negatief maar fraai zijn de cijfers niet.

Bij Vodafone was er een negatief rendement van 6,2 procent, bij de Spaanse gigant Telefónica was dat -18,1 procent en bij BT Group zelfs -35,1 procent.