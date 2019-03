Proximus maakt koersverlies sinds resultaten goed

Met een winst van 4 procent is Proximus dinsdag de grootste stijger in de Bel20. De groep haalde goedkoop geld op.

Proximus noteert dinsdagmiddag met een winst van 4 procent. Het is daarmee veruit de grootste stijger in de Bel20. Door de jump heeft Proximus het koersverlies goedgemaakt sinds de resultaten afgelopen vrijdag. Ter herinnering: de winst lag in het vierde kwartaal lager dan verwacht, en voor 2019 rekent CEO Dominique Leroy niet meer op winstgroei .

De jump van Proximus past in een Europese sectortrend. De telecomaandelen zijn met een winst van 1,3 procent veruit de grootste stijger in Europa. De meeste sectoren gaan er vandaag zelfs op achteruit. Mogelijk zien beleggers koopjes door de slechte prestatie van de sector sinds begin dit jaar. Terwijl de Stoxx600-index sinds Nieuwjaar 10,9 procent won, noteert de telecomsector als enige met verlies (-1,5%). Beleggers maken zich zorgen over de grote concurrentie in telecom, de druk van de regelgevers en de groeimogelijkheden.