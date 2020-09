Proximus noteert op laagste peil in 16 jaar

De markt heeft twijfels over de duurzaamheid van het dividend van de telecomoperator. Sinds de beursgang in 2004 heeft het aandeel nooit lager gestaan.

Het aandeel van de telecomoperator sloot dinsdag op 16,2 euro, het laagste peil ooit. Als Guillaume Boutin zijn dividendbelofte houdt, noteert de telecomoperator tegen een dividendrendement van bruto 7,4 procent. Boutin heeft immers beloofd het dividend drie jaar lang vast te houden op minstens 1,20 euro per aandeel.

De onzekere dividenden in de telecomsector zijn een Europees fenomeen. De sector staat voor grote investeringen in snellere netwerken, torst doorgaans vrij hoge schulden en daar komt de impact van de coronacrisis bovenop.

Het Britse BT heeft zijn dividend dit jaar geschrapt. Het Spaanse Telefonica betaalt vooralsnog dividenden, maar het beurshuis Bank of America verwacht volgend jaar een schrapping om de schulden af te bouwen. Het brutodividendrendement van Telefonica bedraagt een duizelingwekkende 12 procent. BT Group (-48%) en Telefonica (-48%) zijn de enige twee aandelen in de Stoxx Telecomindex die sinds begin dit jaar meer zijn gedaald dan Proximus (-37%).

Het analistenheir toont zich erg verdeeld over de Belgische telecomoperator. Er staan volgens Bloomberg zes koopadviezen uit, tegenover 11 houdenadviezen en 7 verkoopadviezen.

Proximus (ticker PROX) trok in maart 2004 - toen nog als Belgacom en met ticker BELG - naar de beurs en belandde als goede huisvader aandeel in talrijke portefeuilles. Liefst 143.000 enthousiaste Belgen tekenden in.