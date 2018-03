QfG haalt hogere wiskunde boven voor keuzedividend

De belegger die graag becijfert of hij bij het keuzedividend van Quest for Growth (QfG) voor aandelen dan wel cash kiest, houdt beter de rekenmachine bij de hand.

Keuzedividenden zijn vrij courant. Het is voor bedrijven een manier om cash in huis te houden in plaats van uit te keren. Bij de investeringsmaatschappij Quest for Growth is er een complicatie.

De groep is verplicht zowat de volledige winst uit te keren. Welnu: over 2017 was er dank zij het prima beursklimaat een forse winst. En dus kwam het brutodividend uit op 1,55 euro of netto 1,52 euro.

Inclusief de preferente aandelen die onder meer bij de oprichters zitten keert beloopt het globale dividend 1,79 euro per aandeel. Trek dat af van de gemiddelde koers over de voorbije week en je komt op 7,778 euro zonder de coupon. Daar past QfG een korting van 10 procent op toe als prikkel voor de aandeelhouders om voor aandelen in plaats van cash te kiezen, 7 euro rond.

Echter: in het kader van het toegestaan kapitaal kan QfG maximaal 20 procent nieuwe aandelen uitgeven. Daarom kunnen aandeelhouders maar minimaal per 5 oude stukken op één nieuw intekenen.