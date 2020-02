Qrf handhaaft dividend

De verhuurder van winkelvastgoed ziet de EPRA-winst dit jaar zakken door lagere huurinkomsten.

Qrf komt woensdagavond met resultaten over het boekjaar 2019. Het vastgoedbedrijf houdt het dividend gelijk op 0,80 euro.

De groep zag de EPRA-winst per aandeel dalen met 15,3 procent tot 1,29 euro. Dat was beter dan de verwachting van Degroof Petercam, die ging uit van een winst per aandeel van 1,20 euro. De huurinkomsten liepen terug met 2,2 procent tot 15,1 miljoen euro. De vastgoedspeler verkocht vorig jaar gebouwen op 14 'niet-kernlocaties' en ging akkoord met een huurverlaging voor de kledingketen H&M. 'In het afgelopen halfjaar liepen we door de deal met H&M zo'n 500.000 euro aan huur mis', zegt CEO William Vanmoerkerke in een bijeenkomst met analisten. 'Bij onze andere vernieuwde huurcontracten was er geen sprake van een verlaging van de huren.'

Voor 2020 voorziet het bedrijf minder winst, omdat de effecten van de in 2019 genomen acties zich dan pas volledig materialiseren. 'Dat zal op korte termijn een neerwaarts effect hebben op de huurinkomsten.' Bijgevolg wordt er een daling van het EPRA-resultaat verwacht voor dit jaar. Dit zal echter geen impact hebben op het dividendniveau, dat behouden blijft op minstens 0,80 euro per aandeel voor 2020.’ Het bedrijf voorziet dat de genomen maatregelen op lange termijn de stabiliteit ten goede zullen komen.

Kostenbeheer

Volgens Vanmoerkerke is het bedrijf daarnaast bezig om zichzelf te stroomlijnen door in de kosten te knippen. 'Door een betere kostenbeheersing daalden de recurrente vastgoedkosten met 18 procent en de algemene kosten met 10,9 procent.' Sinds 1 januari beheert Qrf zijn Belgische vastgoed zelf in plaats van dat uit te besteden aan Quares. Dat leidt volgens de vastgoedspeler tot een besparing van 40 procent op de beheerskosten in 2020. Wel betaalt de onderneming een verbrekingsvergoeding van 137.000 euro, omdat het contract met Quares normaliter nog 2,5 jaar zou doorlopen.

Volgens de topman is het risicoprofiel van Qrf gedaald. 'Doordat we de panden op niet-kernlocaties hebben verkocht en de schuldgraad hebben verlaagd van 52,1 tot 48,7 procent zijn we een veiligere groep geworden. Verder neemt ook onze afhankelijkheid van partijen als H&M af omdat we voor sommige locaties andere huurders krijgen.'

