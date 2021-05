Qrf handhaaft dividendprognose

Door de onzekerheid over de heropening van de economie geeft de vastgoedspeler geen prognoses. Vooral in de hotel- en cateringsector is het hommeles.

De vastgoedgroep Qrf behoudt haar dividendprognose voor 2021 van 80 eurocent per aandeel. Dat laat ze weten in zijn kwartaalupdate. De onderneming had wel last van de coronacrisis in het eerste kwartaal. 'Als gevolg van de sluiting van niet-essentiële winkels in Nederland sinds december en de moeilijke situatie in België tijdens de maand maart, vooral in de hotel- en cateringsector, schat Qrf de negatieve impact ervan op 405.000 euro in het eerste kwartaal.

De bezettingsgraad bleef stabiel op 97,58 procent en de schuldratio steeg lichtjes naar 49,68 procent vergeleken met eind december. De intrinsieke waarde per aandeel kwam uit op 16,01 euro vergeleken met 16,71 euro eind 2020.

De waarde van de vastgoedportfolio zakte van 208,4 naar 203,4 miljoen euro. De afname van 2,4 procent is het gevolg van twee zaken. De eerste is de verkoop van een al sinds 2018 leegstaand pand in de Stationstraat in Sint-Niklaas (-0,8 miljoen euro). De tweede is de neerwaartse herwaardering van de portfolio met 4,2 miljoen euro. Dat kwam door een afwaardering van de Belgische portefeuille met 3,3 miljoen euro en een afwaardering van de Nederlandse portfolio met 0,9 miljoen euro.

De Belgische afwaardering is vooral het resultaat van een heronderhandeling met huidige huurder The Sting voor twee panden in de Demerstraat te Hasselt. Het nieuwe contract geeft Qrf wel meer zekerheid aangezien het pand voor een periode van zes jaar wordt verhuurd. De Nederlandse afwaardering is vooral het gevolg van een hogere transactiebelasting op vastgoed.