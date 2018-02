Qrf surplacet vier jaar na de beursgang

De portefeuille van de specialist in binnenstadswinkels groeit, maar niet per aandeel.

Het aandeel Qrf sloot gisteren op 23,80 euro, minder dan de 25 euro waartegen de specialist in binnenstadswinkels in december 2013 naar de beurs trok. Dat oogt op het eerste gezicht vreemd: de jaarcijfers over 2017 leren dat de portefeuille eind 2017 287 miljoen groot was, fors meer dan de 114 miljoen vier jaar geleden.

Het probleem? De expansie in Belgiƫ en Nederland werd grotendeels met de uitgifte van nieuwe aandelen gefinancierd. En daardoor moet de portefeuille net als de jaarlijkse winst ook over meer 'hongerige mondjes' gespreid worden. De portefeuille per aandeel beloopt 24,12 euro, nauwelijks meer dan de 23,87 euro eind 2014.

Bovendien straalt de crisis waarmee de retailsector zeker in kleinere steden door de opmars van e-commerce kampt ook af op een winkelspecialist als Qrf. En daardoor noteert het aandeel nu tegen een kleine korting op de intrinsieke waarde, tegenover nog een premie van bijna 10 procent een jaar geleden.

Eenzelfde verhaal over 2017: de portefeuille steeg 15 procent naar 287,4 miljoen, mede door een uitbreiding in Nederland. Maar door de toename van het aantal uitstaande stukken - met onder meer een instap van de Oostendse familie Vanmoerkerke - zakte de intrinsieke waarde per aandeel licht tot de vermelde 24,12 euro.

De nettowinst per aandeel stabiliseerde op 1,59 euro. Qrf keert een iets groter deel van de winst uit en krikt zo het dividend met 1 cent op, tot 1,35 euro bruto.

Plafond

Qrf keek eind 2017 tegen een schuldgraad van 52,7 procent. Dat is tegen het de facto plafond die beursgenoteerde vastgoedgroepen hanteren en dus blijft het moeilijk om - zoals andere groepen doen - via goedkope schulden een hefboom op de winst per aandeel te zetten.