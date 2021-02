QuantumScape meldt doorbraak in batterijtechnologie

De Amerikaanse beurzen gaan lager. De batterijmaker QuantumScape vliegt hoger door een doorbraak in zijn technologie. Shopify verliest door matige prognoses voor 2021.

De Amerikaanse beurzen staan in de min. De Dow Jones trappelt rond 16.45 uur ter plaatse, de S&P500 laat 0,5 procent liggen en de technologiebeurs Nasdaq levert 1,2 procent in.

Beleggers lijken zich onderhand zorgen te maken over de Amerikaanse tienjaarsrente die de afgelopen dagen flink is gestegen. Een stijging van de rente leidt ertoe dat de toekomstige winsten van beursbedrijven nu minder waard worden. Mogelijk vrezen beleggers dat dat niet strookt met de huidige hoge waarderingen van aandelen. Sinds begin dit jaar steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met 38 basispunten naar 1,29 procent.

Dat zou ook verklaren waarom de Nasdaq een stuk harder daalt dan bijvoorbeeld de Dow Jones. De Nasdaq zit vol met technologiewaarden en juist die hebben een groot deel van hun waarde te danken aan de toekomstige winsten door de grote winstgroei die eraan zit te komen

QuantumScape

De batterijmaker QuantumScape vliegt meer dan 13 procent hoger nadat hij een doorbraak heeft gemeld in zijn batterijtechnologie. Het bedrijf is bezig met het maken van accu's die geen vloeistoffen bevatten, maar vast materiaal, zodat de kwaliteit van de batterij vergroot. De onderneming zegt dat ze in staat is batterijcellen te produceren met meerdere lagen, wat tot nu een belangrijk struikelblok was.

'Er is nog altijd veel werk en het kan dat we nieuwe uitdagingen krijgen, maar dit is een zeer belangrijk resultaat en we zijn blij dat we dit al zo vroeg in het jaar kunnen melden', zegt CEO Jagdeep Singh in een brief aan investeerders bij de kwartaalresultaten.

In december presenteerde het bedrijf een prototypebatterij die tot 80 procent van haar volledige capaciteit kan opladen in 15 minuten. 'Dat is sneller dan de gewone accu en andere batterijen die geen vloeistof bevatten.'

Dat prototype was voldoende om de meesterbelegger George Soros te overtuigen. Dinsdag werd bekend dat Soros een belang van 4,6 miljard dollar in QuantumScape neemt.

Enthousiasme is er woensdag ook bij analisten. Wedbush-analist Dan Ives zegt dat het bedrijf het voorbeeld is van het verhaal over de wereldwijde vraag naar elektrische voertuigen. Ives noemt de nieuwe technologie een gamechanger als de accu massaal geproduceerd kan worden. 'Dit heeft het potentieel de kosten van elektrische voertuigen significant te verlagen.'

Shopify

Het e-commerceplatform Shopify gaat een forse 7 procent lager ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de omzet uit abonnementen met 53 procent stijgen naar 279,4 miljoen dollar dankzij nieuwe handelaren die zich aansloten bij het platform. Ook de inkomsten uit 'oplossingen voor handelaren' stegen met 117 procent naar bijna 700 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op 1,58 dollar, tegenover 0,43 dollar een jaar eerder. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,26 dollar.

Waarom gaat het aandeel dan lager? Dat heeft te maken met de verwachtingen die het bedrijf gaf. Voor 2021 voorziet Shopify 'een abonnementengroei die lager ligt dan in het recordjaar 2020, maar hoger dan in eender welk jaar voor 2020'. Het verwacht ook niet dat de forse toename van 2020 zich nog eens zal herhalen.

De oorzaak voor die zwakkere prognose is duidelijk: de pandemie. Het platform kon in 2020 flink groeien door de pandemie omdat mensen veel minder naar bakstenen winkels gingen en meer online shopten. Het gevolg was een boom in de e-commerce. Maar nu de wereld dankzij de uitrol van vaccinatieprogramma's langzaam terugkeert naar normaal, verwacht het bedrijf dat de expansie in de e-commerce wat afzwakt.

Ford

De Amerikaanse autobouwer Ford wil tegen 2030 bijna volledig elektrisch gaan in Europa. De groep zegt woensdag dat het 1 miljard dollar investeert in haar Duitse fabriek om een volledig elektrische auto in twee jaar te produceren. Tegen het midden van 2026 moeten alle personenauto's die Ford in Europa verkoopt hybrides zijn of volledig elektrisch.

Ford is er in het vierde kwartaal in geslaagd in Europa weer winst te maken. 'We hebben Ford in Europa succesvol geherstructureerd', klinkt het bij het bedrijf. 'Nu willen we een volledig elektrische toekomst in Europa.'