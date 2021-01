Quest for Growth: 'In een hype als waterstof investeren we niet'

Quest for Growth blikt terug op een uitstekend coronajaar waarin het zowel met zijn beursgenoteerde als private participaties wist te scoren. Dat resulteert in een riante uitkering van 6,8 miljoen euro aan de aandeelhouders.

QfG is een pièce unique op de beurs van Brussel. Het Leuvense investeringsfonds is 's lands enige beursgenoteerde privak. Dat wil zeggen dat het 25 procent van zijn portefeuille moet beleggen in niet-genoteerde ondernemingen, en daarnaast minstens 70 procent in ofwel niet-genoteerde bedrijven of genoteerde smallcaps (bedrijven met een beurswaarde van minder dan 1,5 miljard euro).

Op beide fronten kon QfG scoren in een crisisjaar. De kapitaalmarkt bleef enorm levendig. Zo kon de investeringsmaatschappij 'de exit van zijn leven' doen uit de niet-genoteerde DNA-parel BlueBee. Het cashte ongeveer 6 miljoen euro toen de Belgisch-Nederlandse start-up werd ingelijfd door het Amerikaanse miljardenbedrijf Illumina.

Ook de beursgenoteerde portefeuille presteerde met een koerswinst van 17 procent sterk in een jaar dat de Europese indices gemiddeld met 2 procent daalden. De uitblinker in de portefeuille was Steico, een Duits bedrijf in natuurlijke isolatiematerialen dat mede dankzij de rush op duurzame ESG-beleggingen verdubbelde in waarde.

Steico, samen met de fotospecialist CEWE en de kabelaar TKH de grootste participaties van QfG, werd zelfs zo groot dat het Leuvense fonds noodgedwongen een stukje moest afbouwen omdat individuele participaties niet meer dan 5 procent van de portefeuille mogen uitmaken.

Quest for Growth Investeringsmaatschapij onder de rechtsvorm privak, investeert minimaal 25 procent van de portefeuille in niet-genoteerde ondernemingen. Portefeuillewaarde: 153 miljoen euro. Beursgenoteerde participaties: onder andere Steico, TKH, CEWE, Accell, Wolters-Kluwer. Niet-genoteerde participaties: onder andere Sensolus (IoT), Miracor (HealthTech), c-Lecta (Cleantech) Rendement op het eigen vermogen: 12,5%. Nettowinst in 2020: 17,1 miljoen euro. Intrinsieke waarde per aandeel: 9,14 euro. Beurskoers: 7 euro. Discount van beurskoers op de intrinsieke waarde: 24%.

'Mensen vinden het intuïtief raar dat we het zo goed hebben gedaan in een ongezien crisisjaar', zegt topman Yves Vaneerdewegh. 'En ik begrijp hen. Ik vind de spreidstand tussen beurs en economie ook verrassend.'

'We hebben ook wat gelukjes gehad', zegt Vaneerdewegh. 'Zo kochten we in februari, voor de grote corona-uitbraak, Stratec in. Dat is een Duits diagnosticabedrijf wiens technologie gebruikt wordt voor coronatesten.' De koers van Stratec verdubbelde ruim sinds de instap.

'Toch was ook onze portefeuille niet immuun', vervolgt de topman. QfG verkocht Cenit, een IT-dienstenbedrijf met een sterke blootstelling aan de autosector, met verlies. Ook Aures, een Frans bedrijf in kassasystemen voor winkels, en dus een gedoodverfd coronaslachtoffer, moest met verlies de deur uit. 'Daar hadden we zelfs enige moeite om de positie geliquideerd te krijgen door de lage verhandelbaarheid.'

De batterijproducent Varta werd dan weer na een korte aanwezigheid van enkele maanden uit de portefeuille verwijderd na een ruime koersverdubbeling. 'We zijn daar misschien wel wat té snel geweest,' lacht Vaneerdewegh, 'het aandeel is met de short squeezes van de jongste weken sterk gestegen'.

Bubbelgevaar

In het vierde kwartaal waren de nieuwkomers in de portefeuille opmerkelijk defensief: de farmaspeler Roche en de uitgever Wolters-Kluwer. In januari deed het nog geen nieuwe investeringen.

'We zien hier en daar bubbelgevaar in de markt', zegt Vaneerdewegh. 'Waterstof is voor mij het treffendste voorbeeld. Daar liggen de waarderingen voor een klein clubje immature bedrijven zo hoog dat ze zelfs over een tijdslijn van tien jaar niet te verantwoorden zijn. In waterstof zullen wij dan ook niet investeren.'

Een hype waar de investeerder wel aan meedoet, is alternatieve voeding. QfG pompte 2 miljoen euro in het niet-genoteerde ProLupin, dat plantaardige alternatieven voor melkproducten maakt. 'Daar zien we een sterk groeiverhaal in wording. In Duitsland heeft het met Luve een sterk groeiend merk in de markt. We willen kijken hoe ze dat verder kunnen internationaliseren.'

Dubbele uitkering?

Het boerenjaar van QfG resulteert in 17,1 miljoen nettowinst. Na aanzuivering van overgedragen verliezen blijft daar 7,9 miljoen euro van over. Maar toen QfG zijn schitterende boekjaar wilde bekronen met een dividend werd het omwille van de wetgeving teruggeroepen. Volgens een Koninklijk Besluit uit 2016 mogen privaks ongerealiseerde meerwaarden die voortkomen uit fluctuaties in de portefeuille niet uitkeren en moeten ze die aanhouden in een reserve.

Daarom opteert het nu voor het eerst voor een alternatieve uitkering. Aandeelhouders zullen 40 cent per aandeel uitgekeerd krijgen via een fiscaal vriendelijke kapitaalvermindering die na een buitengewone algemene vergadering zal gebeuren, allicht op 26 mei.